Goleada all’intervallo, tifosi inferociti: lo stadio si svuota

Domenica da dimenticare, risultato già deciso all’intervallo: i tifosi optano per una protesta clamorosa e lo stadio si svuota

Ci sono tanti modi in cui i tifosi possono manifestare il loro dissenso per le cattive prestazioni e per l’insoddisfazione per il rendimento della squadra. Decisamente particolare la contestazione attuata dai tifosi del West Ham, quest’oggi, in Premier League.

Gli ‘Hammers’ vengono da stagioni piuttosto positive e lo scorso anno hanno vinto la Conference League, ma quest’anno le cose non stanno andando altrettanto bene. La squadra di Moyes è in difficoltà, in corsa per l’Europa ma lontana dalla corsa Champions (il quarto posto dista undici punti) e oggi l’Arsenal sta banchettando all’Olympic Stadium, in uno dei tanti derby di Londra. Squadra di Arteta che ha chiuso sul 4-0 il primo tempo, con le reti di Saliba, Saka, Magalhaes e Trossard. Verdetto clamoroso, che ha portato larga parte dei supporters del West Ham ad abbandonare lo stadio già nell’intervallo. Diversi settori letteralmente svuotati e varchi d’uscita invasi dal pubblico che, in silenzio, sta già tornando a casa.