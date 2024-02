Palladino svela: “C’è stato un colloquio con Colpani”. Futuro scritto per Carboni

Il Monza ospita il Verona nel match della 24° giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni della vigilia di Raffaele Palladino

Quasi come primo match point per il Monza l’impegno di domani all’U-Power Stadium contro il Verona. Una vittoria degli uomini di Raffaele Palladino blinderebbe infatti il discorso salvezza per i brianzoli.

I biancorossi arrivano alla sfida dopo il prezioso pareggio di Udine, con il tecnico campano che invita la squadra a premere sull’acceleratore e non distrarsi: “Il nostro focus deve essere rivolto solo al Verona, dobbiamo affrontarla con umiltà – spiega Palladino in conferenza stampa – I ragazzi devono restare concentrati perché non voglio rivedere quello che è successo con l’Empoli. Sarà una partita diversa rispetto all’andata, loro hanno cambiato molto dopo il mercato di gennaio. Servirà aggressività, grinta, sempre conservando comunque la nostra identità”.

Sotto la luce dei riflettori c’è sempre il ‘Flaco’ Colpani, che ha ringraziato pubblicamente Palladino per il salto di qualità degli ultimi mesi. L’allenatore brianzolo svela sulla crescita del fantasista rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Ringrazio anche io Andrea per quello che sta facendo per il Monza, le sue prestazioni ci hanno permesso di avere più punti in classifica. Sa cosa penso, a inizio stagione ho avuto un colloquio con lui e gli ho detto che doveva fare uno step ulteriore sul piano dei gol, degli assist e ovviamente del rendimento. Lui è stato bravo a cogliere questa opportunità e può migliorare ancora molto nell’aspetto fisico. È cresciuto tanto nella mentalità, ha reagito con grande voglia e spirito di sacrificio a un normale periodo di flessione. Adesso è tornato il vero Colpani e deve continuare così, anche perché c’è tanta concorrenza in quel ruolo”.

Monza, Palladino e la battuta su Sanremo: “Ho guardato solo il Verona”

Un ruolo di primo piano al fianco di Colpani sulla trequarti se lo è ritagliato Valentin Carboni, al centro dei rumors di mercato nell’ultima finestra invernale.

Palladino coccola il gioiello di proprietà dell’Inter, in prestito nel campionato in corso al Monza: “Deve pensare solo a questa stagione. Noi dobbiamo godercelo perché è un grande talento, io personalmente stravedo per lui. Avrà un grande futuro se continuerà con questa mentalità: è un ragazzo inquadrato, è sempre tra i primi ad arrivare a Monzello per gli allenamenti, vuole migliorarsi giorno dopo giorno. Adesso il suo percorso passa dal Monza e dalla crescita nel lavoro quotidiano. È ancora giovane e può migliorare tantissimo, mi sta dando delle risposte di qualità anche in altre zone del campo. Sono molto felice di Valentin”.

Il mister dei brianzoli punta nel rilancio di Colombo: “Per due mesi ha avuto dei problemi fisici, adesso lo vedo con una forza diversa negli allenamenti. Puntiamo molto su di lui e avrà spazio. Sarà il nostro acquisto di gennaio. Gomez? Sul Papu aspettiamo notizie, la nostra speranza è quella di riabbracciare presto”, ha poi aggiunto sulla squalifica dell’argentino. Infine una battuta su Sanremo lasciando la sala stampa dell’U-Power Stadium: “Non lo so chi vince (sorride, ndr). Questa settimana ho guardato solo il Verona”.