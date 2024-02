PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 2-4: Lukaku-Dybala desaparecidos. Sommer mani di velluto

Pagelle e tabellino di Roma-Inter, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Rui Patricio 5,5

Karsdorp 5

Mancini 6,5

Huijsen 6

Angeliño 5. Dal 60′ Spinazzola 5,5

Cristante 5,5. Dal 60′ Bove 5,5

Paredes 6

Pellegrini 6,5. Dal 75′ Baldanzi sv

Dybala 5. Dall’87’ Azmoun sv

FLOP Lukaku 4,5: era la sua partita, o meglio avrebbe dovuto esserla. Invece ancora una volta assente ingiustificato. De Rossi ha detto ‘Se gioca come col Cagliari e tira in porta 5-6 volte va bene’. Stasera non c’è stato nulla di tutto questo, anzi. Ha sui piedi la rete del 3-3, facile facile davanti a Sommer. Poteva fare tutto, ‘sceglie’ di farsi soffiare il pallone da Sommer senza neanche accorgersene.

TOP El Shaarawy 6,5: sotto gli occhi di Spalletti manda un messaggio molto chiaro. Lui c’è e si farà trovare pronto per l’Europeo, è il momento giusto. Inizia alla grande poi arriva pure il gol del vantaggio. Dal 75′ Zalewski sv

Allenatore: De Rossi 6

INTE

TOP Sommer 7: se l’Inter rimane sempre a galla molto del merito è anche suo. Dal primo minuto reagisce alla grande su El Shaarawy, poi si simostra in partita e presente in ogni occasione. Anche contro Lukaku è fantastico a togliergli dai piedi il pallone che poteva mandare la Roma sul 3-3. In questo modo l’Inter gestisce con tranquillità e poi la chiude.

Pavard 6

Acerbi 6,5. Dal 63′ De Vrij 6

Bastoni 6,5

Darmian 6,5. Dal 74′ Dumfries sv

Barella 5,5

Calhanoglu 6

Mkhitaryan 6

Dimarco 6. Dal 74′ Carlos Augusto sv

Thuram 6,5. Dall’86’ Sanchez sv

FLOP Martinez 5,5: ci si aspettava sicuramente di più. Era lecito. Nel primo tempo molto male, quasi non si vede in campo.Dal 74′ Arnautovic sv

Allenatore: Inzaghi 6 (in panchina Farris)

Arbitro: Guida 6

Il tabellino di Roma-Inter 2-4

Marcatori: 18′ Acerbi (I), 28′ Mancini (R), 44′ El Shaarawy (R), 55′ aut. Angeliño (I), 90’+4 Bastoni (I)

Ammoniti: Mancini (R)

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angeliño (60′ Spinazzola); Cristante (60′ Bove), Paredes, Pellegrini (75′ Baldanzi); Dybala, Lukaku, El Shaarawy (75′ Zalewski).

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Llorente, Smalling, Celik, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Sanches, Aouar, Joao Costa, Bove, Baldanzi.

Allenatore: De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (63′ De Vrij), Bastoni; Darmian (74′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (74′ Carlos Augusto); Thuram (74′ Arnautovic), Martinez.

A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Klaassen, Sanchez, Arnautovic, Akinsanmiro.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli-Alassio. IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni. AVar: Pairetto.