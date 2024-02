PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-LAZIO 1-3: Immobile fa 200 e Provedel blinda. Follia Vecino

Pagelle e tabellino di Cagliari-Lazio, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

CAGLIARI

Scuffet 6

Zappa 6

Mina 5,5. Dal 74′ Wieteska 6

Deiola 5

Obert 5. Dal 64′ Augello 6

Nandez 5,5

Makoumbou 5

TOP Gaetano 7: non serve neanche spiegare tanto il motivo. Un super gol, un secondo forse ancora più bello sfiorato. Giocate, vivacità, voglia e qualità che manca in tutti i suoi compagni oggi. Perla d’autore.

FLOP Azzi 4,5: un disastro. L’autogol che apre la partita e la mette in tremenda salita per il Cagliari è di Deiola, ma la firma è soprattutto la sua con quel liscio incredibile in area. Imperdonabile. Dal 46′ Dossena 5,5

Viola 5. Dal 46′ Luvumbo 6

Lapadula 6. Dal 74′ Pavoletti 5,5

All.: Claudio Ranieri 5

LAZIO

TOP Provedel 7: Immobile fa 200 con un gol più complicato di quello che dicono le apparenze, ma decisivo almeno tanto quanto lui è il portierone. Che non può nulla sulla magia di Gaetano, ma prende tutto il resto. E di insidie ce ne sono parecchie, con altrettanti pericoli importanti. Su Lapadula, su Nandez, su Gaetano e non solo.

Marusic 6

Gila 6

Romagnoli 6

Hysaj 6

Guendouzi 6

Cataldi. 6 Dal 77′ Kamada 6

Luis Alberto 6,5. FLOP Dal 62′ Vecino 5: un’ammonizione senza alcune senso logico, per il risultato, per il momento del match, per l’inerzia della partita, per la zona di campo, per il fatto che era diffidato in vista di uno scontro diretto. Inaccettabile. Non vorremmo essere lui davanti a Sarri quando si ritroveranno faccia a faccia.

Isaksen 6,5. Dall’84’ Pedro sv

Immobile 6,5. Dal 62′ Castellanos 6

Felipe Anderson 6,5

All.: Maurizio Sarri 6,5

Arbitro: Marco Di Bello 6

Il tabellino di Cagliari-Lazio 1-3

Marcatori: 26′ aut. Deiola (L), 49′ Immobile (L), 51′ Gaetano (C), 65′ Anderson (L)

Ammoniti: Immobile (L), Makoumbou (C), Romagnoli (L)

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina (74′ Wieteska), Deiola, Obert (64′ Augello); Nandez, Makoumbou, Gaetano, Azzi (45′ Dossena); Viola (45′ Luvumbo); Lapadula (74′ Pavoletti).

A disp.: Radunovic, Aresti, Prati, Jankto, Petagna, Di Pardo.

All.: Claudio Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi (77′ Kamada), Luis Alberto (62′ Vecino); Isaksen (84′ Pedro), Immobile (62′ Castellanos), Felipe Anderson.

A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Pellegrini, Casale, Kamenovic, Napolitano, Pedro, Sana Fernandes.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Di Bello (sez. di Brindisi); Assistenti: M. Rossi – Cipriani; IV Uomo: Monaldi; V.A.R.: Maresca; A.V.A.R.: Di Paolo.