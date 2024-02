Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 9 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 9 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla nuova stella bianconera: “LA SCELTA DELLA JUVE, VAI CON YILDIZ”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Matthaus, sì l’Inter è stellare”; “Crescono razzismo e insulti”; “Annalisa, io le canto anche ai calciatori”; “Cosa ci ha lasciato Pantani e perché manca così tanto”; “Questione di dribbling: Leao, Kvara e la voglia di volare”; “Rivoluzione Spalletti”.

Il Corriere dello Sport mette in copertina Romelu Lukaku e Marcus Thuram, in vista della sfida tra Roma e Inter: “I GLADIATORI”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Spalletti, altro girone di ferro: gli azurri con Belgio, Francia e Israele in Nations League”; “Imparerò da Locatelli”; “ADL ha la ricetta salvacalcio”; “Salernitana, credici”; “Ecco il nuovo cartellino blu: la rivoluzione a colori”.

La prima pagina di Tuttosport, invece, è dedicata all’ultimo arrivato alla corte di Allegri: “ALCARAZ INFIAMMA LA JUVE”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Livoroso Ceferin, vince ma non pare”; “Espulsioni a tempo, l’Ifab vara il cartellino blu”; “Vanja è già in Europa, doveva solo maturare”; “Nations League: l’Italia pesca Belgio, Francia e Israele”; “Inter, quella bellezza nata un po’ per caso”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 9 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 9 febbraio 2024.

In Francia, L’Equipe apre con l’annuncio del presidente del Paris Saint-Germain: “LE CHANT DU DEPART”. In Spagna, il quotidiano catalano Sport dedica la prima pagina all’intervista esclusiva a Robert Lewandowski: “QUIERO ESTRENAR EL CAMP NOU”.