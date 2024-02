Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 24esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 24esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Il campionato italiano di Serie A riparte con la sfida fra Salernitana ed Empoli di stasera. Quanti big match in arrivo con la Roma che ospita l’Inter, il Milan che riceve il Napoli. La Juventus invece chiuderĂ la giornata di Serie A contro l’Udinese.

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI E CONSIGLI FANTACALCIO

SALERNITANA-EMPOLI venerdì ore 20.45

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

EMPOLI (3-4-2-1) Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri.

TOP: Kastanos super. Ok Cambiaghi

FLOP: Basic non è il vostro uomo

RISCHIATUTTO: Cerri può essere la scommessa

Cagliari-Lazio sabato ore 15

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Luvumbo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

TOP: Viola e Luis Alberto, fantasia al potere

FLOP: Mina ha il cartellino facilissimo

RISCHIATUTTO: Provedel è a caccia di grandi prestazioni

Roma-Inter sabato ore 18

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

TOP: Lukaku per il riscatto, Thuram per confermarsi

FLOP: Llorente può avere problemi

RISCHIATUTTO: Angelino può confermarsi

Sassuolo-Torino sabato ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

TOP: Thorstvedt e Ilic, i bonus sono a centrocampo

FLOP: Viti no!

RISCHIATUTTO: Sanabria è il grande rischio

Fiorentina-Frosinone domenica ore 12.30

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

TOP: Bonaventura e Soule fantasisti d’assalto

FLOP: Seck non ci convince

RISCHIATUTTO: Tocca al Gallo cantare

BOLOGNA-LECCE domenica ore 15:00

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

TOP: Saelemaekers ha cambiato passo! Sì a Oudin e Ferguson

FLOP: Pongracic può star fuori

RISCHIATUTTO: Posch come i vecchi tempi!

MONZA-VERONA domenica ore 15:00

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; V. Carboni, Colpani; Djuric.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Tavsan, Folorunsho, Lazovic; Henry.

TOP: Colpani non si discute! Folorunsho e Carboni due buone chiamate!

FLOP: Tchatchoua non ci convince!

RISCHIATUTTO: Lazovic per la rinascita

GENOA-ATALANTA domenica ore 18:00

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere.

TOP: Gudmundsson-De Ketelaere due certezze! Sì a Retegui e KoopmeinersÂ

FLOP: Vogliacco può andare in difficoltĂ

RISCHIATUTTO: Pasalic ha il fiuto del golÂ

MILAN-NAPOLI domenica ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone.

TOP: Giroud e Kvara per i bonus pesanti! Sì a Loftus-Cheek e Di Lorenzo

FLOP: Vogliacco rischia grosso

RISCHIATUTTO: facile dire Luka Jovic!

Juventus-Udinese lunedì ore 20.45

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

TOP: Rabiot cerca riscatto. Occhio a Thauvin

FLOP: Kostic non ci piace

RISCHIATUTTO: Bremer irrinunciabile