Salernitana, caccia a un difensore esperto: Sabatini piazza il colpo a sorpresa | CM.IT

La Salernitana non chiude il mercato in entrata: Walter Sabatini pronto a piazzare un altro colpo in entrata

Dopo l’arrivo di Jerome Boateng, il direttore generale granata Walter Sabatini vuole piazzare un altro innesto di esperienza in difesa.

Esperienza cercasi: la Salernitana vuole tentare un’altra impresa impossibile e per riuscirci il direttore generale Walter Sabatini vuole affidarsi a uomini di qualità e comprovata esperienza. Due anni fa fu il turno di Federico Fazio, meno di una settimana fa invece è stato ingaggiato Jerome Boateng, già leader della difesa granata. Ma non è finita qui: già, perché l’esperto dirigente umbro vuole portare alla corte di Filippo Inzaghi un altro difensore di esperienza, anche in virtù degli infortuni di Gyomber e Pasalidis e della fragilità fisica di Fazio.

Nei giorni scorsi, prima della gara di Torino, Sabatini aveva riallacciato i contatti con Kostas Manolas: l’ex Roma e Napoli è svincolato dopo aver risolto il contratto che lo legava allo Sharjah, sulle sue tracce c’è anche l’Hellas Verona ma Sabatini ha voglia di chiudere in tempi stretti. Ecco perché nelle scorse ore è stata registrata una decisa accelerata per un altro profilo: si tratta de classe ’92 Shkodran Mustafi, ex Arsenal già visto all’opera in Italia con la maglia della Sampdoria.

Calciomercato Salernitana, ore caldissime per un nuovo difensore

Il giocatore albanese nelle scorse ore è già arrivato a Salerno dove si è sottoposto a una prima parte di viste mediche per poi raggiungere il centro sportivo Mary Rosy, pur senza allenarsi. Fermo dopo l’ultima esperienza in Spagna con il Levante, nelle prossime ore potrebbe firmare un contratto di sei mesi con la Salernitana stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it.

Non è da escludere, però, che già in giornata possa registrarsi un ritorno di fiamma per Manolas, più pronto dal punto di vista della condizione atletica dato che Mustafi non gioca una partita ufficiale dal 6 maggio 2023. La Salernitana ha bisogno di esperienza da mettere subito al servizio di Inzaghi, anche alla luce dell’imminente e cruciale scontro diretto con l’Empoli. Ore calde e decisive, la Salernitana è pronta a ingaggiare un nuovo esperto difensore.