Salernitana, la sfida (quasi impossibile) di Jerome Boateng

Un colpo ad effetto per il mercato della Salernitana: Walter Sabatini ha portato Jerome Boateng alla corte di Filippo Inzaghi

Dopo Franck Ribery, un’altra icona del Bayern Monaco in granata: Jerome Boateng avrà l’arduo compito di rendere più solida la difesa più perforata del campionato.

Un colpo ad effetto, ma anche un innesto che dovrà giocoforza mettere a disposizione tutte la sua qualità ed esperienza. Jerome Boateng è l’uomo copertina della sessione invernale di calciomercato della Salernitana. Un lavoro non semplice quello condotto dal direttore generale Walter Sabatini il quale, dopo il suo ritorno in granata, ha dovuto fare i conti con una situazione tecnicamente drammatica, accompagnata dall’ostacolo dell’indice di liquidità che ha costretto l’esperto dirigente a muoversi tra svincolati e prestiti.

Tra i volti nuovi arrivati all’ombra del Castello Arechi spicca quello di Jerome Boateng, leggenda del Bayern Monaco e icona del calcio tedesco. Difensore classe ’88, era svincolato da luglio 2023 dopo l’ultima esperienza in Francia con l’Olympique Lione e ora si tufferà nella sua prima avventura in Serie A con la maglia della Salernitana dove ritroverà l’amico ed ex compagno di squadra Franck Ribery – oggi nello staff tecnico dei campani – col quale ha vinto praticamente tutto ai tempi del Bayern Monaco.

Calciomercato Salernitana, la sfida granata di Jerome Boateng

Un colpo sensazionalistico, ma non solo: un affare che per certi versi ricorda quello che Walter Sabatini centrò due anni fa quando, poco dopo l’insediamento di Danilo Iervolino a capo della società, portò a Salerno il difensore argentino Federico Fazio, poi rivelatosi un elemento decisivo nella storica salvezza del 7%.

Due anni dopo, l’esperto dirigente ex Roma e Palermo ha puntato su un altro profilo eccellente. Jerome Boateng ha vinto praticamente tutto: una Coppa del Mondo con la Germania nel 2014, due Champions League, due Coppe del Mondo per club, ben nove campionati tedeschi, due supercoppe europee e numerosi altri trofei tra Germania e Inghilterra.

Per la prima volta in carriera, il difensore tedesco si ritroverà a combattere per cercare di centrare una salvezza disperata: la Salernitana spera di avere a disposizione il miglior Boateng, ma ci sarà da fare i conti con l’incognita relativa alle condizioni fisiche di un giocatore che a settembre compirà 36 anni e che non gioca una partita ufficiale dallo scorso 3 giugno.