L’Hertha blinda Trus dopo l’interesse della Juve: rinnovo in chiusura | ESCLUSIVO

L’Herta Berlino blinda Luis Trus, classe 2006 che era finito nelle scorse settimane nel mirino della Juventus: rinnovo a un passo

Luis Trus resterà all‘Hertha Berlino, almeno per il momento. L’esterno offensivo classe 2006, come anticipato da Calciomercato.it, era monitorato dalla Juventus, ormai sempre più attenta ai giovani talenti del Vecchio Continente.

L’interesse dei bianconeri, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha spinto però i tedeschi a raddoppiare la loro offerta di rinnovo all’attaccante, il cui contratto era in scadenza a giugno.

Juventus, Trus rinnova con l’Hertha Berlino: annunci in arrivo

Nelle prossime ore, dunque, l’Hertha ufficializzerà l’accordo che prolungherà il contratto del giovane, blindandolo per almeno un altro paio di stagioni. Nella formazione under-19 dei tedeschi, Trus quest’anno ha disputato 15 partite, con tre reti e quattro assist. Il suo ruolo naturale è quello di ala sinistra, ma ha dimostrato di trovarsi a suo agio anche nella corsia opposta.

A Torino avrebbe ovviamente trovato spazio tra le file della squadra Next Gen, che in questo mercato invernale si è rinforzata con Pedro Felipe, difensore classe 2004 arrivato in prestito dal Palmeiras. La Juventus, come accaduto con Kenan Yildiz, stava valutando l’idea di portare il ragazzo in Italia a parametro zero da luglio. Il suo percorso di crescita proseguirà invece a Berlino.