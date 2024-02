Napoli, Mazzarri indica la via: la richiesta per ‘cancellare’ Spalletti

Mazzarri indica la via e ‘cancella’ così l’idea di gioco di Spalletti: Kvaratskhelia prova a invertire la rotta

Tre punti importanti, vitali, per il Napoli di Mazzarri, che prosegue la stagione alla ricerca del quarto posto. La vittoria sofferta contro l’Hellas Verona è frutto di una giocata individuale di Kvaratskhelia. Un gol che ha ricordato molto lo stesso segnato, da posizione diversa, al suo debutto in maglia azzurra al Maradona contro il Monza. Una conclusione da fuori che ha tolto le ragnatele dalla porta. Un opzione, quella del tiro da fuori, che raramente il Napoli sfrutta a dovere.

Kvaravaggio, Kvaradisiaco, e chi più ne ha più ne metta. Il georgiano ha dimostrato di avere più di una soluzione tra i suoi piedi. E pensare che l’anno scorso, quando il club partenopeo ha centrato lo Scudetto, il tiro dalla distanza è stato poco sfruttato. Il trend prova ad invertirlo Mazzarri, già abbastanza infastidito sotto questo aspetto, tant’è che l’ha ribadito – per la seconda volta nel giro di poche settimane – che la sua squadra deve cercare il gol anche da fuori area: “Non si può sempre entrare con il pallone nella porta”. Kvara l’ha ascoltato, forse tardi, ma l’ha fatto.

Kvaratskhelia ascolta Mazzarri: è il quinto gol da fuori area per il Napoli

Nell’anno del terzo Scudetto azzurro, la formazione di Spalletti ha trovato praticamente solo 2 gol fuori area in campionato. Un numero decisamente molto basso, che però rappresenta a pieno la volontà di arrivare con tanti giocatori in area di rigore e dimostra tutta la potenza di una squadra che ha compiuto davvero un’impresa. Ed entrambe le reti sono state siglate proprio nelle prime due giornate di campionato: Lobotka al limite contro il Verona e il georgiano contro il Monza, in casa, davanti a migliaia di spettatori che attendevano il suo debutto tra le mura amiche.

Quest’anno, già con Garcia qualcosa si è visto. Nel primo match contro il Frosinone, il Napoli ha vinto trovando il gol momentaneo del pareggio firmato da Politano, con un tiro da fuori aera. Successivamente, Zielinski contro la Lazio ha aperto la gara al Maradona con una conclusione vincente da fuori; contro il Lecce, Gaetano ha fulminato Falcone dalla distanza; e ancora, Raspadori su punizione dal limite contro il Milan, ha beffato Maignan.

Quello di Kvaratskhelia contro il Verona è il primo gol da fuori dell’era Mazzarri 2.0. Una novità per il tecnico che spinge i suoi ragazzi a tentare soluzioni alternative ai soliti fraseggi nello stretto. Non a caso, l’allenatore punterà più spesso sul georgiano trequartista: tra le linee può esaltarsi ancora di più.