HIGHLIGHTS | Kvaratskhelia fa ruggire il Maradona: Verona ribaltato nel finale

Il Napoli, dopo aver visto le streghe, ha rimontato il Verona conquistando tre punti pesantissimi grazie ad un super gol di Kvaratskhelia

Il pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie A metteva di fronte Napoli e Verona, una partita fondamentale per entrambe le squadre. I partenopei, dopo lo zero a zero dell’Olimpico, avevano assolutamente bisogno dei tre punti così da non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League e sfruttare lo scontro diretto tra Atalanta e Lazio.

Discorso completamente diverso per i ragazzi di Baroni reduci dal pareggio contro il Frosinone e alla ricerca di un risultato importante per continuare ad inseguire la salvezza. La situazione degli scaligeri non è semplice sia a livello di classifica sia dal punto di vista della rosa con tante cessioni alcune anche molto importanti.

I padroni di casa hanno iniziato il match con tanta voglia e un Kvaratskhelia in grande forma: il georgiano, dopo aver saltato il match con la Lazio per squalifica, ha messo in campo tutta la sua qualità e nell’uno contro uno mettendo in difficoltà la difesa avversaria. L’esterno offensivo è stato protagonista al settimo del primo tempo quando, al termine di una serie di finte, è stato messo giù dall’intervento di Cabal. Per l’arbitro tutto regolare ma rivendo bene le immagini il rigore poteva anche essere fischiato.

Episodio che ha scatenato la polemica social dei partenopei e, forse, spento quel fuoco agonistico con cui i padroni di casa avevano iniziato il match. Il Maradona è stato gelato al minuto settantadue dal colpo di testa di Coppola. Il gol ha svegliato gli azzurri che hanno avuto una reazione nervosa trovando il gol del pareggio con Ngonge, ex della partita. I cambi di Mazzarri hanno dato la scossa giusta con la squadra brava a rimettersi in partita.

Nel finale ci ha pensato, probabilmente, il migliore in campo a risolvere la situazione: Kvaratskhelia, dopo la doppietta dell’andata, ha punito nuovamente il Verona con un gol bellissimo.

Napoli, tre punti pesantissimi: continua la corsa Champions

Un altro passo falso, per il Napoli, sarebbe stato durissimo da digerire: oggi non si poteva sbagliare e i partenopei non lo ha fatto nonostante non siano mancate le difficoltà. Tre punti importantissimi in ottica Champions League con i ragazzi di Mazzarri ancora pienamente in corsa per il quarto posto. In ottica quarto posto sarà delicatissima la sfida di settima prossima in casa del Milan.

Tanto rammarico, invece, per il Verona: altra buonissima prestazione (come contro la Roma) ma ancora una volta nessun punto portato a casa. Il prossimo match, contro il Monza, sarà un match molto importante per gli scaligeri. Vietato fallire

CLASSIFICA SERIE A: Inter 54**, Juventus 53*, Milan 49, Atalanta 36**, Bologna 36, Roma 35*, Napoli 35*, Lazio 34**, Fiorentina 34*, Napoli 32*, Torino 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo 19, Udinese 19, Verona 18*, Cagliari 18*, Empoli 18, Salernitana 13

*una partita in meno

**due partite in meno

