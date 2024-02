“Var abolito”: Napoli-Verona, esplode un nuovo caso

Polemiche in Napoli Verona per quanto successo dopo pochi minuti all’interno dell’area di rigore del Verona con Kvaratskhelia protagonista

Il Napoli, dopo lo zero a zero contro la Lazio, affrontava in casa il Verona in una partita da non sbagliare in chiave Champions League. Dopo la giornata di squalifica, Mazzarri ha ritrovato Kvaratskhelia grande protagonista nel corso del primo tempo: l’esterno offensivo, nei minuti iniziali di partita, è stata una vera e propria spina nel fianco per la difesa avversaria ed è stato al centro di un controverso episodio.

Dopo soli sette minuti di gioco, il georgiano dopo una serie di finte è caduto in area di rigore con l’arbitro ad assegnare il calcio d’angolo. Non sono state tante le proteste degli ospiti e lo stesso Kvaratskhelia è sembrato accettare la decisione del direttore di gara. Rivedendo le immagini però si è visto come Cabal, prima di prendere il pallone, abbia toccato le gambe dell’attaccante partenopeo con un intervento a forbice.

Gli estremi per un calcio di rigore sembravano esserci: inutile negare come questo episodio abbia scatenato le polemiche social dei tifosi partenopei che si sono espressi in questi termini su X.

ma perché non lo aboliscono il Var? 😂#NapoliVerona — ChanceGiardiniere 🏆 🇵🇸 🇨🇺 (@cherudek) February 4, 2024

#NapoliVerona…quando criticate ricordatevi che giochiamo contro il sistema.

Un rigore solare e tutti zitti — Vince…#DiegoEterno ∞ (@sudistadoc) February 4, 2024

Napoli Verona, polemiche Var: “Che film trasmettono?”

Commenti non proprio teneri quelli dei tifosi partenopei nei confronti del Var. I sostenitori del Napoli faticano a comprendere il perché l’arbitro non sia stato richiamato per rivedere l’intervento di Cabal. Alcuni, sottolineano, in maniera ironica come al Var stiano trasmettendo un film.

Rigore solare su Kvara non dato, ma ciò non toglie che da solo stia illuminando tutto il grigiore di questo Napoli. Brilla ragazzo, brilla.#NapoliVerona — Raffø 👽 (@raffocinematic) February 4, 2024

Aspetto di rivedere bene le immagini al rallenty

MA per darci un rigore che devono fare gli avversari?

SPARARCI?

chiedo #NapoliVerona #ForzaNapoliSempre — Lara🦄♌️✨ (@Scugnizzella91) February 4, 2024

Kvara atterrato in area con intervento a forbice…ovviamente tutto regolare…#NapoliVerona — Germano Croce (@GermanoCroce) February 4, 2024

Sono bastati sette minuti per far scatenare le polemiche all’interno di una partita che i padroni di casa non possono permettersi di non vincere. E’ chiaro che un calcio di rigore, ad inizio match, avrebbe potuto cambiare le sorti della gara e soprattutto dare una maggiore tranquillità ai ragazzi di Mazzarri. La speranza, per i tifosi partenopei, è che nella ripresa si riesca a sbloccare un match decisamente spigoloso.