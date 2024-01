HIGHLIGHTS | Vince la noia all’Olimpico: Lazio-Napoli termina a reti bianche

Da pochi istanti si è chiusa la gara dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. Termina 0-0 il match tra i biancocelesti e gli azzurri

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato l’esito del match tra Lazio e Napoli. Falcidiate da numerose assenze, le due squadre hanno dato vita ad una gara sostanzialmente bloccata con pochi squilli da ambo le parti. Il risultato finale di 0-0 ne è stata una logica conseguenza.

In un primo tempo avaro di grandi emozioni, sono stati soprattutto due squilli di Isaksen ad animare la scena. Il Napoli, con un attacco quasi totalmente ridimensionata, lascia fare la partita alla Lazio per provare a pungere in ripartenza. Gli Azzurri, però, faticano a rendersi seriamente pericolosi dalle parti di Provedel e si affidano a sporadiche sortite individuali. Ecco perché, dopo un approccio piatto, la Lazio prende campo e coraggio e sfiora in più circostanze il vantaggio. Prima con Isaksen poi, nel secondo tempo, con Castellanos che al 46′ aveva trovato il gol – giustamente annullato per fuorigioco – con una semirovesciata di pregevole fattura. Il Napoli stempera la pressione della Lazio con il passare dei minuti ma è ancora la compagine di Lazio ad avere la migliore occasione con Castellanos.

Lazio-Napoli, termina a reti bianche il confronto dell’Olimpico

Al minuto 74, infatti, con un’azione in verticale ben congegnata, Isaksen serve al Taty Castellanos un pallone che l’attaccante biancoceleste si ritrova troppo sotto ed è costretto a girare con il tacco; sul pallone, però, si avventa Ostigard che salva tutto.

La partita poi si trascina alla sua naturale conclusione senza particolari colpi di scena. Grazie a questo pareggio, la Lazio aggancia momentaneamente la Fiorentina, in attesa della sfida dei Viola, impegnati questa sera contro l’Inter. Fallisce l’operazione sorpasso del Napoli, che mantiene inalterate le distanze da Bologna e Lazio ma vede allontanarsi l’Atalanta.

CLASSIFICA SERIE A Juventus 53 punti; Inter** 51; Milan 46; Atalanta* 36; Lazio* e Fiorentina** 34; Bologna* 33; Napoli* e Roma* 32; Torino* 31; Genoa e Monza 28; Frosinone 23; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese, Verona e Cagliari 18; Empoli 17; Salernitana* 12. *una partita in meno **due partite in meno