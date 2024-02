“Fai la panchina anche in Bundesliga”: la risposta polemica di Elmas

Ceduto un po’ a sorpresa a inizio sessione invernale, Eljif Elmas mantiene il legame con i suoi ex compagni del Napoli, ma la piazza lo becca sui social

Il Napoli prova ad andare avanti e guardare oltre i tre punti conquistati contro il Verona. Un’altra vittoria arrivata nei minuti finali. Un’altra vittoria sofferta. Lo zampino su questi tre punti l’ha messo anche Lindstrom, scarsamente utilizzato fino a questo momento.

Il centrocampista danese è stato anche nominato dal presidente Aurelio De Laurentiis alla vigilia della sfida di campionato contro i gialloblu. Il patron azzurro si è sentito criticato per aver puntato sull’ex Eintracht, poco incisivo e in difficoltà nel confronto con il calcio italiano.

Lindstrom ha provato a rispondere con un assist decisivo per Ngonge – poi la marcatura è stata assegnata come autorete di Dawidowicz – e ha dimostrato di essere un giocatore pronto per indossare la maglia azzurra. Per celebrare la vittoria, lo scandinavo ha pubblicato una foto su Instagram, alla quale ha commentato anche Elmas, ex Napoli. Il macedone è stato beccato dai suoi vecchi tifosi, ma non è mancata la sua risposta piccata.

Elmas: “Al Lipsia meglio fare la panchina”

Tra centinaia e centinaia di commenti di tifosi azzurri, sotto al post di Lindstrom spuntano tre fiamme da parte di Elmas, che ha voluto celebrare così la prestazione del suo amico ed ex compagno di squadra. Molti tifosi azzurri hanno sottolineato quanto Eljif mancasse in questo Napoli, ma tra i commenti è spuntata anche una provocazione: “Tu sei andato via per non fare la panchina e ora la fai là”.

In effetti, nelle quattro partite per cui è stato convocato, Elmas non è mai sceso titolare ed ha disputato poco più di mezz’ora di gioco. Un minutaggio bassissimo. Ma almeno per ora, Elmas la prende sul ridere e risponde così all’utente che l’ha provocato: “Qui meglio si sta in panchina per questo”. Il macedone ha aggiunto anche un emoji della risata per smorzare i toni, ed è stato poi inondato di messaggi positivi da altri supporter azzurri.