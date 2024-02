Incontro e ribaltone in panchina: De Laurentiis ha bloccato il nuovo mister

La crisi di risultati spinge De Laurentiis a cambiare nuovamente allenatore in panchina: incontro per bloccare il nuovo tecnico

Una stagione stregata, di quelle che iniziano male e non si sa come vanno a finire. La famiglia De Laurentiis vive il suo anno orribile: dopo lo scudetto vinto a Napoli e la promozione sfiorata a Bari la scorsa stagione, in questa entrambe le compagini vivono momenti di grandi difficoltà.

Gli azzurri stanno difendendo come peggio non potevano lo scudetto cucito sul petto: nono posto in classifica, fuori dalla Coppa Italia e in corsa ancora in Champions. Non va meglio ai pugliesi che hanno presto salutato le ambizioni di promozione e si ritrovano ora a -5 dalla zona playout, quattordicesimi in campionato.

Esoneri in entrambe le squadre con Garcia e Mignani sostituiti da Mazzarri e Marino ed ora la possibilità di un nuovo ribaltone. A Bari, infatti, il 3-0 subito contro il Palermo ha creato malumore e messo a rischio la panchina di Marino con la dirigenza che avrebbe anche incontrato il possibile nuovo allenatore. Si tratta di Fabio Cannavaro, candidato numero uno alla panchina del Bari.

Cannavaro al Bari: incontro positivo, cosa manca

Stando a quanto riporta ‘Sky’, infatti, quest’oggi è andato in scena un vertice tra Cannavaro e il Bari, un incontro che ha avuto esisto positivo.

Nulla però è stato ancora deciso: la società rifletterà in questi giorni se procedere con l’esonero di Marino. Dovesse essere deciso il ribaltone in panchina, ecco che Cannavaro diventerebbe il favorito per sedersi sulla panchina del Bari. Novità in arrivo, la famiglia De Laurentiis potrebbe cambiare il suo quinto allenatore in stagione.