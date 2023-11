Lindstrom, l’arma in più in un Napoli che ripartirà da un nuovo tecnico

Il Napoli oggi non è al meglio delle sue capacità, ma ci sono giocatori che si sono fatti notare. Tra questi, Lindstrom. I numeri.

Un Napoli che è alle prese con la delicata fase del cambio allenatore, dopo l’esonero di Rudi Garcia. Un addio forse non scontatissimo, ma di certo ha pesato l’esito dell’ultima gara di campionato, in cui il non irresistibile Empoli ha saputo prevalere per 1-0 al Maradona (gol di Kovalenko al 91′).

Un’altra gara sottotono per gli uomini dell’ormai ex tecnico francese, che già era partito con alcuni risultati non confortanti in questa stagione di Serie A. Ora la nuova doccia fredda, ed inaspettata, ha determinato la scelta della presidenza che, dopo la partita, ha imposto il silenzio stampa al club.

Gli azzurri sono quarti in classifica, con sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte: evidentemente un ruolino di marcia che non soddisfa De Laurentiis e la società partenopea, i quali ambirebbero ad una conferma dei risultati della precedente stagione. Infatti tolto Kim, i gioielli della squadra sono rimasti, ragion per cui a pagare il non positivissimo avvio è stato alla fine proprio il tecnico Garcia.

Ma tra i giocatori qual è il rendimento effettivo nelle prime dodici giornate di campionato? Di seguito ci soffermeremo su uno dei calciatori meno famosi del club, ovvero Jesper Lindstrom: qual è stata la sua valutazione nell’ultima gara? La Fantamedia cosa indica? E chi lo sceglie al celebre gioco simulativo, potrebbe aver in mano una carta importante? Ecco cosa sapere su di lui.

Come ha giocato Lindstrom nell’ultima partita contro l’Empoli

Danese classe 2000, Jesper Lindstrom è un centrocampista offensivo che sa rivestire tutti i ruoli della trequarti e che nell’ultima gara contro i toscani è stato tra i meno negativi tra gli azzurri.

Entrato al posto di un ormai spento Politano al 72′, il danese ha avuto almeno il merito di provarci e, in particolare, è stato in grado di impegnare il portiere empolese con un gran tiro dal limite. Ma ha trovato in Berisha il migliore in campo della gara, capace di parare tutto quello che si può parare.

Di certo il danese si è quanto meno impegnato, meritandosi così la sufficienza al Fantacalcio. Altri compagni di squadra, invece, hanno avuto giornate dimenticabili, come Simeone e Raspadori – tra gli altri.

Lindstrom, i voti al Fantacalcio

Il minutaggio effettivo del danese sarà da valutare con l’arrivo del nuovo tecnico. Per il momento, però, Lindstrom ha giocato in sette gare di Serie A. Con una particolarità che le accomuna: salvo la settima giornata contro il Lecce – ingresso dal primo minuto – il danese è sempre entrato a gara in corso, per disputare gli ultimi 20/25 minuti.

Nelle varie partite Lindstrom ha sempre preso il Fantavoto a testimonianza dell’impegno, andando sotto la sufficienza soltanto due volte. Alla terza giornata contro la Lazio e alla nona contro l’Hellas Verona, infatti, il centrocampista offensivo non è andato oltre il 5,5.

Per il resto solo sufficienze con il risultato migliore alla sesta giornata, match Napoli – Udinese finito 4-1 per i partenopei. Per Lindstrom infatti un Fantavoto pari a 6,5. Non a caso nella gara successiva è poi partito titolare.

In un reparto avanzato come quello del Napoli, che ha un’ossatura ben definita ed alcuni nomi semi-intoccabili, per Lindstrom non è semplicissimo fare minutaggio. Tuttavia nelle ultime gare è sempre entrato in campo, facendo vedere anche alcune buone cose.

I numeri in breve

Le cifre sintetiche di un calciatore non danno mai una valutazione completa e super dettagliata, ma servono a fornire un quadro d’insieme, utile specialmente a chi gioca al Fantacalcio.

Ecco di seguito le cifre principali sul danese:

Partite a voto: sette;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,93.

Lindstrom è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Per tutta la stagione – dicevamo – il danese dovrà fare i conti con una folta concorrenza, in particolare con Politano. Tecnicamente è abile, veloce, e sa effettuare efficaci dribbling. Inoltre è un giocatore in grado di inserirsi palla al piede con buona progressione, al fine di effettuare passaggi chiave. Ancora, Lindstrom è spesso lucido nelle scelte e sa leggere il gioco.

Alla sua prima annata, il danese è arrivato a Napoli come centrocampista offensivo di grande qualità, per conferire ulteriore spinta in avanti ai partenopei – anche sulla corsia di destra.

Al Fantacalcio potrebbe portare risultati significativi, ma molto dipende ovviamente dal suo utilizzo effettivo in corso di stagione. Potenzialmente è un giocatore in grado di garantire vari bonus, soprattutto assist.

Al Fantacalcio Classic vale un terzo slot per costo, anche se potrebbe stupire. Su mille crediti di budget vale anche 60/70 crediti sia al Classic che al Mantra – le sue qualità infatti non si discutono. In particolare al Mantra Lindstrom è una W/T molto utile per chi si serve di moduli come 4-2-3-1 o 4-1-4-1. Al fantallenatore, infine, la scelta se arrischiarsi a prenderlo oppure no.