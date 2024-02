Chiesa adesso è veramente in bilico: “Inquieta la Juve e Allegri”

Federico Chiesa rientra nel big match contro l’Inter, ma non dà il cambio di passo alla Juventus: le incertezze sul futuro in bianconero del numero sette

Niente da fare per la Juventus nel big match di San Siro con l’Inter. I nerazzurri mostrano la loro superiorità e allungano in campionato nella corsa scudetto.

Un’autorete di Gatti condanna i bianconeri, salvati a più ripresa nel secondo tempo dalle parate di Szczesny. Il risultato finale sta anche stretto alla squadra di Simone Inzaghi, con la Juve che non è riuscita a pungere dalle parti di Sommer praticamente inoperoso durante l’arco dei 95 minuti di gioco. Si è inceppato l’atteso Vlahovic, con il serbo che ieri ha steccato ancora una volta al Meazza. Il serbo si è innervosito subito polemizzando con l’arbitro e poi successivamente ha avuto anche un battibecco con il compagno Weah. Serata da dimenticare per il numero 9, difeso comunque da Allegri in conferenza stampa nel post partita.

Calciomercato Juventus, Chiesa fa discutere: futuro incerto sotto la Mole

Non ha inciso entrando a gara in corso neanche Federico Chiesa, in campo per lo spento Yildiz. Qualche assolo solitario e nulla più per il nazionale azzurro, ben arginato sulla sinistra dall’ottimo Pavard.

Chiesa rientrava dall’infortunio al ginocchio ed è uscito anche zoppicante dal prato di San Siro per una botta rimediata al piede. Il numero 7 non preoccupa, mentre il suo rendimento fa discutere dopo un inizio di stagione scoppiettante. Alessandro Barbano analizza il momento dell’attaccante della Juventus sul ‘Corriere dello Sport’: “Una domanda tuttavia aleggia sulla partitissima, che giunge a quattro mesi dagli Europei. Quando finisce la convalescenza di Chiesa? Se Allegri gli dà una maglia solo al 66’ di una gara che vale la stagione, viene da chiedersi se Federico sia ancora il migliore calciatore italiano, su cui investire per vincere in campionato e con la Nazionale o piuttosto un’incompiuta – sottolinea il giornalista – Il tecnico bianconero sta dando al quesito una risposta che, francamente, inquieta”.

Allegri deve sicuramente ritornare il miglior Chiesa per cercare di non perdere definitivamente terreno dalla capolista Inter, mentre la dirigenza della Continassa è alle prese con lo spinoso rinnovo del giocatore. Senza la firma sul contratto oltre il 2025, l’ex Fiorentina potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate.