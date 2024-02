Allarme Juve: lascia il campo zoppicando

Il calciatore della Juventus è stato immortalato dalle telecamere mentre lasciava il campo, al termine della sfida contro l’Inter, zoppicando. Ecco cosa è successo

C’è preoccupazione per le condizioni del giocatore. Non sono passate inosservate, infatti, le immagini del bianconero, che ha lasciato il campo, al termine di Inter-Juventus, zoppicando.

Tra i tifosi è così scattato l’allarme per Federico Chiesa, ma si dovrebbe trattare solamente di una botta al piede. E’ evidente, però, come l’italiano non stia attraversando il suo miglior momento di forma, tanto che stasera Massimiliano Allegri ha preferito schierare Yildiz dal primo minuto, al fianco di Dusan Vlahovic. L’ex Fiorentina è subentrato solamente nell’ultimo quarto di gara, proprio al posto del turco, senza riuscire a lasciare il segno.

Il 26enne di Genova fino a questo momento ha giocato diciannove partite in stagione, con oltre 1200 minuti. Le rete segnate sono sei, due, invece, gli assist.