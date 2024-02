Vlahovic furioso con l’arbitro: la reazione di Allegri in panchina

Avvio di partita complicato per Dusan Vlahovic nel Derby d’Italia del Meazza tra Inter e Juventus: il serbo si arrabbia contro l’arbitro Maresca

Ritmi alti in questa prima parte di match tra Inter e Juventus, sfida scudetto di San Siro tra le due grandi rivali del calcio italiano.

I nerazzurri fanno la partita per il momento, con una ghiotta chance non sfruttata da Dimarco sul perfetto traversone dalla parte opposta di Pavard. La Juve contiene e prova a ripartire con i guizzi di Yildiz, mentre partita difficile finora per il compagno di reparto Dusan Vlahovic tra le maglie della difesa di Inzaghi. L’arbitro Maresca ha fischiato un paio di falli ravvicinati al centravanti serbo, nell’ultima occasione anticipato nettamente da Acerbi.

Vlahovic non gradisce e si arrabbia, protestano platealmente contro il direttore di gara. Maresca non può far altro che ammonire il numero nove della Juventus, protagonista in questa fase del campionato con 7 gol realizzati nelle ultime sei giornate (12 centri totali per l’ex Fiorentina). Allegri allora dalla panchina lo invita alla calma e a non perdere la concentrazione: inizio complicato per Vlahovic in questo attesissimo Inter-Juventus.