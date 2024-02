Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 4 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 4 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

In primo piano non poteva che esserci la supersfida di questa sera tra Inter e Juventus. Il derby d’Italia si prende l’apertura sulla Gazzetta dello Sport che titola: “Scudetto ci siamo”. In taglio basso “La coda del diavolo”, con riferimento alla vittoria del Milan in rimonta sul Frosinone, e ‘Hamilton Ferrari senza età: “La volevo da bambino’.

“Lo scudetto è qui” campeggia invece in apertura sul Corriere dello Sport. In taglio alto il quotidiano romano dedica spazio al “Colpo del secolo: Mbappe al Real Madrid”, mentre in basso basso spazio al Milan (“Milan, formula Jovic”) e Napoli (“Aurelio show”). TuttoSport apre ancora con Inter-Juventus: “Chi ha più paura?”. In basso: “Toro non c’erano risorse”. Di spalla, invece: ‘Il Milan c’è: “E ora tifo per il pari”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 4 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero, con in Inghilterra il Mirror che dedica la prima pagina sportiva a Klopp: “It’s Kop to be a perfect”.

In Francia, invece, L’Equipe apre con Lione-Marsiglia: “En Jeux Olympique”. Passiamo in Spagna dove AS e Marca si concentrano sul derby di Madrid. “Sin tregua” titola AS, mentre Marca: “Gran Premio de Madrid”.