Napoli-Verona, probabili formazioni: torna Anguissa, Simeone titolare

Il Napoli ospita il rivoluzionato Hellas Verona dal mercato invernale per la 23a giornata di Serie A: le probabili formazioni

Per rilanciarsi in classifica, per riacquistare fiducia davanti al pubblico. Il Napoli è alla ricerca della vittoria al Maradona, con qualche nuovo innesto e ritorno da squalifica o infortunio. Il Verona, invece, ha stravolto la rosa nell’ultimo mese e ora stringe i denti sperando di resistere e conquistare una salvezza insperata.

Mazzarri può finalmente fare i conti con una rosa più lunga. Torna Anguissa dalla Coppa d’Africa e ritornano convocabili Cajuste e Kvaratskhelia, lanciati sin da subito dal primo minuto. Forfait annunciato per Zielinski, che è vittima di un infortunio e nelle scorse ore è stato anche tagliato dalla lista UEFA, poiché il Napoli ha bisogno di capire chi riscattare – e se riscattare qualche giocatore acquistato in questa sessione invernale – a fine stagione.

L’Hellas Verona di Baroni si presenta con una rosa completamente diversa da quella di inizio stagione. Ha perso numerosi titolari a causa dei problemi societari e ora ripartirà in questo girone di ritorno con una nuova identità. Sfida dell’ex per Folorunsho, una pedina fissa nel centrocampo gialloblu.

Napoli-Verona, le probabili formazioni

Gollini ancora titolare, vista l’indisponibilità di Meret. Mazzarri potrebbe tornare al 4-3-3, con la difesa titolare composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo tornerà titolare Anguissa, nonostante il rientro dagli impegni in Coppa d’Africa. Cajuste prenderà il posto di Zielinski da mezzala sinistra e Lobotka è confermatissimo da regista.

In attacco pochi dubbi. Ngonge, altro ex di questa partita, non partirà titolare ma sta benissimo e il mister pensa di contare su di lui a gara in corso. Il tridente offensivo azzurro sarà composto da Politano, Simeone e Kvaratskhelia. L’argentino, infatti, vince il ballottaggio su Raspadori.

Baroni schiera il 4-2-3-1 per frenare il Napoli. Montipo’ tra i pali; Tchatchaoua, Dawidowicz, Magnani e Cabal nel reparto difensivo; in mediana Duda e Serdar, mentre sulla trequarti si aggirerà Suslov. Gli esterni d’attacco saranno Lazovic a sinistra – affronterà Di Lorenzo – e Folorunsho a destra. In attacco il nuovo acquisto Noslin, già lanciato dal 1′ contro il Frosinone.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchaoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

Dove vederla in tv

La partita tra Napoli e Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN con fischio d’inizio in programma alle ore 15:00. Per vedere il match in tv, inoltre, è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. In alternativa, sarà possibile accedere all’app anche tramite console come PlayStation e XBOX, o l’uso di Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Il calendario di Napoli e Verona

Inizia una fase cruciale per la squadra azzurra, reduce da risultati poco brillanti e prestazioni poco convincenti. Dopo la gara interna contro il Verona, l’11 febbraio ci sarà Milan-Napoli a San Siro. Successivamente, la formazione partenopea ospiterà il Genoa al Maradona e poi dovrà scendere in campo nuovamente tra le mura amiche per la gara degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, in programma il 21 febbraio.

Ostico il calendario gialloblu, che prevede confronti quasi proibitivi, anche dopo il Napoli. Infatti, la prossima sfida di campionato è la trasferta a Monza in programma l’11 febbraio; poi ci sarà la gara casalinga contro la Juventus e un’altra trasferta difficile contro il Bologna, vera sorpresa della stagione.