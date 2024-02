Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 3 febbraio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Inter scatto io”. Thuram la chiave apri Juve”. Juve, servirà Alcaraz? Zielinski-Napoli è già finita: niente Europa. Anche Ibra con Pioli. Lecce finale da pazzi: Fiorentina ribaltata. Ferrari: effetto Hamilton.

Così apre il Corriere dello Sport: “Grande Slam”. Domani sera l’Inter Djokovic e la Juve Sinner si giocano lo scudetto. Napoli elimina Zielinski ‘interista’. Roma, il lunedì dell’Angelino. Viola flop, capolavoro Lecce.

L’apertura di Tuttosport: “L’Inter ci pensa ma Rabiot: no!”. Se non ci sarà rinnovo con la Juve, il francese andrà via dall’Italia. Laporta: “Superlega con 4 italiane, c’è l’Inter”. Non la Juve. Pioli on fire: “Conte? Che noia”. Hamilton in rosso riaccende Leclerc.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 3 febbraio 2024

La prima pagina di AS: “Unidos contro el Madrid”, infiammano le polemiche in Spagna con il Barcellona che accusa il Real. Marca apre con le condizioni di Rudiger: “El dolor es infernal”, il difensore rischia di saltare il derby.