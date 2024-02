Non solo Valentin Carboni: ecco i talenti per giugno

Non solo Valentin Carboni dell’Inter, ma anche Matija Popovic, Benjamin Sesko e la stellina italiana Luca Koleosho: i talenti da seguire per giugno

La finestra di mercato invernale è finalmente chiusa. Tanti trasferimenti, qualche colpo di scena e numerose trattative saltate, per qualche dettaglio o scarsa convinzione nell’affare.

Tra i nuovi arrivati in Serie A, ci sono diversi calciatori interessanti che già tra sei mesi potrebbero essere oggetto dei desideri dei top club italiani e non solo. E alcuni di quelli che presenteremo nell’articolo sono finiti nei database dei talent scout: a giugno si proverà l’assalto.

Valentin Carboni e i suoi fratelli

In prestito al Monza dalla scorsa estate, Valentin Carboni è uno dei gioielli che l’Inter vuole preservare. Negli ultimi giorni di gennaio, il club nerazzurro ha ricevuto offerte vicine ai 20 milioni per il calciatore, ma Zhang e Marotta non vogliono privarsene troppo facilmente. Così, il rapporto tra la società brianzola e l’attaccante argentino (due gol in campionato finora) resta intatto fino a giugno. Quel che succederà poi dal 1 luglio è tutto da scoprire.

Restando sempre attorno al mondo Monza, Galliani ha chiuso uno degli affari più particolari di questo gennaio. Ed è incluso il Napoli in questa operazione. Infatti, mentre Popovic ascoltava le offerte di mezza Europa, del Milan e della Juventus, De Laurentiis e il suo staff si sono intromessi e sono riusciti ad avere la meglio. Tuttavia, la squadra partenopea non avrebbe potuto tesserare il calciatore extracomunitario sin da subito, ma solo dal 1 luglio 2024. Così, in fretta e furia è stato trovato un club che avesse lo slot libero e che potesse acquistare a titolo definitivo, e con un contratto semestrale, il giocatore 18enne. Matija Popovic giocherà per pochi mesi al Monza e poi rispetterà gli accordi presi con il Napoli: sarà un giocatore azzurro dalla prossima stagione. E su di lui, De Laurentiis proverà a puntarci molto.

La giovine Italia: in Serie B scalpita un giovane bomber

Tra i giovani italiani interessanti da seguire nei prossimi sei mesi e che potrebbero cambiare squadra in estate c’è sicuramente Jacopo Fazzini. Il centrocampista piace alla Lazio e alla Juve. Classe 2003, nel giro della Nazionale Under 21 e sogna la chiamata di Spalletti. Servirà un’offerta alta, intorno ai 20 milioni, per convincere Corsi a cederlo.

Il mediano del Cagliari Matteo Prati è uno di quei calciatori che Spalletti sta visionando con attenzione. Certo, non sta brillando, ma ha un futuro roseo davanti a sé. Anche lui classe 2003. Giuntoli ha messo gli occhi sul prodigio rossoblu.

Il ct della Nazionale ha indicato anche Luca Koleosho come un giovane da seguire. Nato negli States nel 2004, è un attaccante esterno dotato di buonissima velocità, agilità e dribbling. Gioca in Premier League con il Burnley e il suo valore di mercato schizzerà appena avrà modo di dare continuità alle sue già buone prestazioni.

C’è un altro attaccante che sta facendo molto bene in Italia, ma in Serie B. Si tratta di Antonio Raimondo, bomber della Ternana. La formazione rossoverde lotta per salvarsi, ma il giocatore è stato ceduto solo in prestito e tornerà a fine stagione al Bologna. Sette gol per ora, tutti e sette in area di rigore. Che il sostituto di Zirkzee sia già in casa?

I diamanti stranieri

A proposito del prodigio olandese del Bologna, Thiago Motta avrà modo di allenare uno dei colpi più interessanti del mercato di gennaio: Santiago Castro. L’attaccante classe 2004 arriva dall’Argentina per circa 10 milioni di euro e avrà i fari puntati su di sé per tutta questa seconda parte di stagione. Un buon semestre potrebbe lanciarlo ben oltre Bologna.

Occhio per giugno anche a Huijsen, difensore della Juve in prestito alla Roma, e a Sesko. Quest’ultimo è finito nell’agenda degli uomini di mercato del Milan. Attaccante del Lipsia, sloveno e classe 2003. Un diamante da sgrezzare, ma dotato di ottime qualità in volo: in area, grazie ai suoi 193 cm, si fa rispettare. Il costo è già elevato: non meno di 35-40 milioni.

Tra le opportunità che potrà offrire il calciomercato estivo, dobbiamo inserire anche Roony Bardghji, stellina del Copenaghen. Ha origini siriane, ma si è trasferito sin da piccolo con la famiglia in Svezia e ha già disputato partite con le rappresentative giovanili svedesi. La Juve lo segue, ma sulle sue tracce c’è anche il Chelsea. Il suo contratto scadrà a dicembre 2025, quindi quest’estate sarà asta per accaparrarselo. I dirigenti danesi si sfregano già le mani.