La Juventus ha trovato il centrocampista del futuro: arriva dalla Serie A

La Juventus di Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri potrebbe mettere nel mirino il profilo di Matteo Prati, giovanissimo centrocampista del Cagliari: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo una stagione ad altissimo livello finora. I bianconeri, che al momento occupano il secondo posto della classifica del campionato italiano di Serie A, domenica sera sfideranno l’Inter di Simone Inzaghi e si giocheranno la vetta della classifica proprio contro i nerazzurri che hanno un vantaggio sulla Vecchia Signora di due lunghezze.

Sarà un match fondamentale, nonostante siamo soltanto all’inizio, per le sorti di questo campionato con la Juventus che, a centrocampo, avrà i soliti problemi dal punto di vista di organico. Le assenze forzate di Pogba e Fagioli pesano eccome sull’economia delle scelte di Massimiliano Allegri, mentre destano molte preoccupazioni le condizioni di Manuel Locatelli. Il mediano della Juventus è infatti in forte dubbio per il match. In quest’ottica, anche in vista delle prossime finestre di calciomercato, i bianconeri potrebbero mettere nel mirino un centrocampista che sta facendo molto bene in questo campionato italiano di Serie A: stiamo parlando del giovanissimo Matteo Prati, calciatore del Cagliari di Claudio Ranieri.

La Juventus mette gli occhi sul giovane Prati

Matteo Prati, centrocampista del Cagliari, è di sicuro uno dei prospetti più interessanti del campionato italiano di Serie A. Il giocatore acquistato dalla squadra sarda dalla SPAL per una cifra di circa 5 milioni di euro si sta dimostrando come una vera e propria garanzia all’interno del centrocampo della squadra allenata da Claudio Ranieri, nonostante sia davvero giovanissimo. Prati è infatti un classe 2003 con delle prospettive di crescita davvero incredibili.

Il valore di mercato del calciatore originario di Ravenna sembra essersi almeno raddoppiato e la Juventus, per provare ad anticipare quella che sarà una sicura concorrenza per il profilo di Prati, potrebbe già fare un tentativo a gennaio per il suo cartellino. I bianconeri, magari, potrebbero acquistare Prati per poi lasciarlo proprio al Cagliari magari fino al termine della stagione per aiutare il club sardo a raggiungere l’obiettivo della salvezza.