La stravagante formula d’acquisto di Popovic: che trovata sull’asse Napoli-Monza

Popovic è un giocatore del Napoli o del Monza? Ecco la particolare formula d’acquisto del talento serbo

Matija Popovic è sbarcato in Italia ed è un nuovo calciatore del Monza, ma in realtà a breve sarà anche un giocatore del Napoli. Momento. Facciamo ordine.

Classe 2006, di nazionalità serba, ma nato in Germania. Mentre l’Italia alzava la Coppa del Mondo a Berlino, Matija aveva appena 6 mesi. E’ un attaccante dalle prospettive immense. Alto 187 cm e nonostante la struttura fisica è leggero e scattante. Non per forza può giocare solo da centravanti, ma può anche accompagnare una punta. Palladino troverà la soluzione adeguata per lui.

Popovic è cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado. Fino a qualche giorno fa era svincolato e nonostante ciò era inseguito da mezza Europa. Il passaggio al Milan è saltato per formalità: commissioni troppo alte. Anche la Juventus aveva messo gli occhi sul giovane 18enne. Ma alla fine l’ha spuntata il Napoli, facendogli firmare un pre-contratto ma dalla valenza successiva a giugno 2024: prima non era possibile.

Monza, la formula d’acquisto per Popovic

Il Napoli non aveva slot per calciatori extracomunitari a disposizione in rosa. Ergo, non ha potuto acquistare e tesserare il giocatore serbo. Allo stesso tempo, il ds Meluso e lo scout Micheli non si sono persi d’animo e hanno ugualmente contrattato con Popovic e il suo entourage, riuscendo a convincere il calciatore a firmare un accordo con il club azzurro dal 1 luglio 2024 fino al 2029. Alla scadenza del contratto avrà appena 23 anni.

Dunque, i partenopei hanno cercato un possibile acquirente in Serie A, che potesse tesserare Matija fino a giugno, per poi lasciarlo andare da svincolato. Nel pacchetto è stato inserito anche Zerbin, che Mazzarri avrebbe voluto trattenere, ma gli affari sono affari.

Saltato il doppio trasferimento al Frosinone per errore del direttore sportivo Angelozzi, il Napoli ha proposto al Monza questa duplice operazione, accontentando così anche mister Palladino, che vede rinforzarsi il reparto d’attacco in una volta sola. Dunque, Popovic è stato acquistato a titolo definitivo dal club brianzolo e ha firmato un contratto semestrale fino a giugno 2024.

Un accordo particolarissimo, considerando si tratti di uno svincolato voluto da mezza Europa (dietro di lui anche Bayern Monaco e Porto). A fine stagione 2023-24, il serbo si svincolerà dal Monza e farà valere gli accordi presi con il Napoli: dal 1 luglio sarà a disposizione della rosa campana. Il Napoli ha praticamente già messo a punto il primo acquisto della prossima stagione. Il tecnico che verrà sarà felice di avere in rosa anche Popovic? L’ex Partizan avrà sei mesi per convincere il calcio italiano e il suo esigente pubblico.