Chi è Matjia Popovic, il nuovo trequartista serbo del Napoli? Età, caratteristiche e dove verrà mandato in prestito

Tutto quello che devi sapere su Popovic, il trequartista serbo ad un passo dal Napoli: verrà girato subito in prestito.

Matjia Popovic diventerà un nuovo giocatore del Napoli. I partenopei, alla fine, riusciranno a tesserare il trequartista serbo dopo il caos degli scorsi giorni, in cui sembrava davvero ad un passo dal vestire la maglia del Milan. Dopo essere arrivato in Italia, infatti, il ragazzo serbo classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti di tutto il panorama calcistico internazionale, firmerà con i partenopei per poi essere girato subito in prestito al Frosinone, per fare esperienza in un contesto con meno pressione.

Ex Partizan Belgrado ed attualmente svincolato, il ragazzo, sebbene sia nato in Germania, veste la maglia della Serbia, dove, con l’Under 17 del club di Belgrado, ha messo a segno qualcosa con 20 gol in 24 presenze.

Il ragazzo, che può essere schierato sia sulla trequarti sia sulla destra in un possibile tridente (ma anche punta centrale in caso di bisogno) è conosciuto per una tecnica sopraffina, un fiuto del gol invidiabile e, soprattutto, una duttilità tattica rara alla sua età.

Non è un caso, infatti, che tantissimi top club europei, anche e soprattutto italiani, abbiano messo gli occhi su di lui, con i rossoneri su tutti che sembravano ad un passo dal farlo firmare.

Napoli, arriva Popovic: verrà girato in prestito al Frosinone

Qualcosa, però, è andato storto nell’affare che avrebbe dovuto portare Popovic a vestire la maglia del Milan. Se, infatti, il giocatore aveva di fatto accettato la sua nuova destinazione, l’entourage del ragazzo e la dirigenza milanese non sono riuscite a raggiungere un accordo. Le richieste da parte degli agenti del ragazzo non sono sembrate congrue per il club rossonero che, quindi, sul più bello ha fatto marcia indietro.

Successivamente il ragazzo, che è extracomunitario, è stato proposto alla Juventus. La Vecchia Signora, che ha provato ad inserirsi, complice il tesseramento di Adzic a giugno, anch’egli extracomunitario, ha atteso un istante di troppo. Nel mentre il Napoli si è inserito a sua volta riuscendo a strappare, nelle scorse ore, un accordo con gli agenti.

Sbaragliata, quindi, anche la concorrenza di altri club internazionali come Porto e Manchester City: il piano per Popovic sarà quello di farlo firmare con gli azzurri già a gennaio, per poi essere subito ceduto in prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco per fare esperienza e tornare, a giugno, alla corte di De Laurentiis.