Milan e Inter gelate: in Premier per 60 milioni

L’attaccante valutato oltre 50 milioni di euro piace a Inter e Milan, ma difficilmente sbarcherà in Italia. Il prezzo è troppo alto

Mancano poche ore alla fine del calciomercato, ma sono diverse le squadre attive alla ricerca dell’affare. Rispetto alle scorse sessioni, però, di soldi ne circolano davvero pochi e anche in Inghilterra non si è assistito a nessun colpo ad effetto.

Le big sono finite sotto la lente di ingrandimento per le troppe spese passate e sono molto più frenate, così anche club come il Chelsea non possono investire prima di vendere. Proprio la squadra londinese, come riporta Sky Sport UK, vorrebbe regalarsi un nuovo attaccante e sulla lista ci sono i nomi di Jhon Duran e Callum Wilson, ma prima devono cedere e tra i giocatori da sacrificare, oltre a Trevoh Chalobah, c’è anche Armando Broja, valutato 50-60 milioni di euro.

Il classe 2001, tornato a a disposizione dopo un lungo infortunio, ha giocato 19 partite in stagione, riuscendo a segnare due reti. Un bottino non certo esaltante, ma il suo nome è da tempo sul taccuino di diversi club. Oggi sul calciatore ci sono i Wolves e il Fulham, ma Broja è stato un’idea anche per due big del calcio italiano: sia Milan e Inter, infatti, hanno pensato di prendere il giocatore per rafforzare il proprio reparto.

Milan e Inter, altri nomi sul taccuino: no a Broja

Un nome che ha sempre stuzzicato la fantasia delle due dirigenze, ma adesso, a quelle cifre, appare impossibile immaginarlo in Serie A. Né i nerazzurri né i rossoneri appaiono intenzionate, infatti, a investire quei soldi.

Il Milan, d’altronde, ha messo nel mirino altri attaccanti e come è noto, in cima alla lista dei desideri, ci sono Zirkzee e Sesko, che hanno valutazioni simili, ma offrono garanzie decisamente diverse. L’Inter, invece, ha deciso di puntare su Taremi. L’iraniano, che in estate, è stato ad un passo dai rossoneri, è pronto a vestire il nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Sarà lui a completare il reparto offensivo. Un colpo a costo zero, come ormai da tradizione.