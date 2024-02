Italiano rammaricato: “Male da inizio anno. E sul mercato vi dico una cosa”

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post gara di Lecce-Fiorentina: la delusione del tecnico viola

Era fatta. La Fiorentina aveva ribaltato il Lecce e avrebbe potuto portare tre punti importantissimi a casa. E invece, con uno dei più classici harakiri, si è lasciata rimontare nel finale, in pieno recupero. Un boccone amaro difficile da mandar giù.

“E‘ mancata un po’ di malizia, la partita era in pugno – dichiara Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN – Bastava un po’ di furbizia nel finale, sono dettagli inallenabili. Avevamo reagito bene, abbiamo avuto la palla del 3-1 con Parisi, abbiamo preso una traversa con Belotti…peccato perché come ho detto ai ragazzi questi sono punti che dobbiamo vedere di riconquistarli”.

La Viola fatica da inizio anno: nelle ultime quattro gare ha vinto solo la sfida ai rigori contro il Bologna, in Coppa Italia. “Non siamo partiti bene in questo 2024, abbiamo rallentato. C’è stato qualche errore dal dischetto che non ci ha permesso di fare punti e oggi si aggiunge anche questa sfida. Dobbiamo fare meglio”.

Italiano sull’obiettivo di mercato sfumato: “Sapevo che fosse difficile”

Vincenzo Italiano ha una ramanzina da fare ai suoi titolari. Non a caso, nell’intervallo ha cambiato tre uomini, due dei quali si sono rivelati importanti nel corso della ripresa: “Oggi eravamo in svantaggio e non mi è piaciuto come abbiamo giocato il primo tempo. Dovevamo presentarci con altro atteggiamento e un altro sviluppo dal punto di vista offensivo. Belotti è entrato bene, Mandragora ha fatto gol… purtroppo quattro minuti finali di follia non ci hanno permesso di gioire”. Sul Gallo poi aggiunge: “Belotti ha fatto un solo allenamento. Deve conoscere tutto il mondo Fiorentina, come lavoriamo e deve trovare intesa con compagni. E’ un giocatore con esperienza, poteva già fare gol”.

Ripartire non sarà facile: “Si ripartirà con il lavoro. Nel primo gol la barriera si è aperta e non abbiamo saputo ribattere su quella situazione. Sono dettagli e cercheremo di lavorarci su. Mettendo a posto qualche ragazzo dal punto di vista fisico, come Gonzalez e Sottil, vedremo se possiamo crescere”. Infine, una battuta sul mercato e sul mancato acquisto dell’esterno d’attacco, tra cui Gudmundsson: “Quando parlavo di esterno d’attacco, sapevo che potevamo trovare difficoltà a gennaio tra Coppa d’Africa e infortuni. Ora recuperiamo qualche giocatore. Dobbiamo ripartire da questo secondo tempo giocato a Lecce e faremo come nel mese di dicembre”.