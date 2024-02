Fiorentina bacchettata: “Andava comprato prima”

Fiorentina bacchettata dopo l’acquisto: “Andava preso tempo prima”

Uno dei club che in queste ultime ore di mercato si è mosso maggiormente è certamente la Fiorentina. Il club viola sia in entrata che in uscita ha fatto diverse operazioni. In particolare per quanto riguarda l’attacco.

Andrea Belotti è arrivato in prestito dalla Roma, ma i viola insistono fortemente anche per Gudmundsson del Genoa. L’acquisto di Belotti, nel frattempo, è stato approvato dall’ex portiere dei toscani Sebastien Frey, ospite di Tv Play per Calciomercato.it all’Hotel Hilton Eur La Lama di Roma, nella kermesse International Transfer Market organizzata da Adicosp. “Belotti l’avrei preso già anni fa alla Fiorentina. Mi spiace non abbia fatto bene alla Roma e anche se gli è mancato il gol penso che possa fare bene. Credo sia un ottimo acquisto in ottica di corsa ad un piazzamento europeo. Dal punto di vista dell’impegno e del gioco però Belotti è indiscutibile. Se farà bene subito Firenze saprà dargli tanto affetto e forza a livello psicologico”.

Frey su Gudmundsson: “Rivelazione”

A proposito di Gudmundsson, Frey ha parlato anche dell’islandese, finito nel mirino dei viola: “I viola creano tanto ma concretizzano poco, quindi Belotti può essere l’uomo giusto. Gudmundsson è una rivelazione e non è facile perché costa tanto, ma se lo prenderanno sarà un segnale forte riguardo le ambizioni che hanno”.

Su Ikone: “Ha un potenziale enorme, nonostante questo non sta trovando continuità e dimostrando il suo valore. Pensavo che sarebbe stato più veloce nell’adattarsi e probabilmente necessita più tempo, ma nella Fiorentina di oggi questo tempo non c’è. Mercato di gennaio? Il mercato di gennaio è di rifinitura. La Fiorentina ha fatto un acquisto interessante con un ragazzo che si deve rilanciare e ha voglia di far bene. Il loro è un buon mercato e dimostra tanta voglia di fare meglio”.