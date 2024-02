Fiorentina, non succedeva da 20 anni: Italiano corre ai ripari

La Fiorentina sta vivendo un momento non semplice: il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi. Italiano corre ai ripari, la situazione.

La Fiorentina non sta vivendo un momento semplice in questo inizio 2024, con Vincenzo Italiano e tutta la sua squadra che non sono ancora riusciti ad ottenere un punteggio pieno in questo inizio di annata in tutte le competizioni: nelle cinque gare disputate, infatti, sono arrivati soltanto due pareggi e tre sconfitte.

Numeri che, sicuramente, in relazione alla qualità della rosa e gli obiettivi della squadra, non rispecchiano il valore dei giocatori e, per questo motivo, si dovrà trovare una soluzione.

I numeri, infatti, non sono positivi sotto questo punto di vista ed i dati lo confermano: questa partenza a rilento è una delle peggiori degli ultimi 20 anni, le statistiche.

Fiorentina alla caccia della prima vittoria del 2024: i numeri

Contro il Lecce la Fiorentina proverà a trovare i tre punti che non è ancora riuscita ad ottenere nel 2024: negli ultimi 20 anni solari, infatti, soltanto nel 2013 i toscani non sono riusciti ad ottenere punteggio pieno nelle prime cinque gare giocate. In un’altra stagione, nel 2002, addirittura le gare senza vittorie sono state sei, tra tutte le competizioni: numeri che Italiano proverà a non ripetere e, anzi, l’obiettivo sarà quello di interrompere questa striscia.

La gara in Puglia, però, non sarà assolutamente facile dal momento che i salentini hanno dimostrato di essere un vero e proprio avversario ostico, tuttavia i Viola hanno le carte in regola per poterlo fare. Il tecnico proverà, inoltre, ad interrompere anche l’assenza di gol: nelle ultime due gare, tra Supercoppa Italiana contro il Napoli e Serie A contro l’Inter, il suo attacco non è riuscito a segnare.