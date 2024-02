Dal Real Madrid alla Serie A: tutto fatto, i genitori fanno saltare l’affare

Quando sono passate poche ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato, spunta un curioso retroscena

Un giocatore del Real Madrid era stato vicino al trasferimento in Serie A, ma i genitori del ragazzo hanno fatto saltare l’affare in extremis.

Nelle ultime ore di mercato, la Salernitana è stata una delle società più attive in Serie A con quattro innesti nell’ultimo giorno di sessione invernale. Il direttore generale Walter Sabatini ha portato in porto quattro affari, consegnando a Filippo Inzaghi il difensore Pellegrino arrivato in prestito dal Milan, i centrocampisti Gomis e Vignato e l’attaccante iraniano Shon Weissmann, il cui tesseramento è avvenuto praticamente allo scadere della finestra temporale del mercato di riparazione.

Proprio l’innesto offensivo rappresentava una priorità per Walter Sabatini, riuscito a strappare l’attaccante ex Valladolid e di proprietà del Granada allo Spezia che fino a poche ore prima sembrava avere in pugno il sì del giocatore classe ’96. Poche ore prima, però, Walter Sabatini aveva provato a piazzare un altro colpo per il reparto offensivo, senza andare a intasare la lista degli over.

Calciomercato Salernitana, il colpo Iker Bravo saltato per scelta dei genitori

Come riportato da Sky Sport, infatti, la Salernitana aveva trattato Iker Bravo, attaccante spagnolo classe 2005 in forza al Real Madrid ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Una trattativa tenuta in segreto dal direttore generale granata Walter Sabatini il quale era praticamente pronto a piazzare il colpo.

In mattinata, infatti, il club di Danilo Iervolino aveva trovato l’intesa con tutte le parti coinvolte per portare in Italia il giovane calciatore, quest’anno messosi in mostra con due assist e tre gol in sei partite giocate nella Youth League, la Champions League giovanile, uno dei quali nel 6-0 che il Real Madrid ha rifilato al Napoli. E proprio quando tutto sembrava fatto, i genitori del ragazzo si sono opposti, facendo così saltare l’operazione all’ultimo secondo.