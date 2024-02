Salernitana, dopo Lukaku c’è lui: finisce sempre in fuorigioco

Dopo Lukaku, a sorpresa, al secondo posto c’è lui: ecco la classifica dei giocatori che finiscono più spesso in fuorigioco in Serie A.

C’è una curiosa graduatoria in Serie A che riguarda tutti quei calciatori che finiscono più spesso degli altri in fuorigioco. Per un attaccante, infatti, terminare al di là della linea dei difensori è un vero e proprio incubo dal momento che, come sappiamo, rischia di compromettere tutto il lavoro che il resto dei compagni hanno fatto per cercare di andare a finalizzare la mole di gioco prodotta.

Allo stesso tempo, però, significa anche essere sempre pericolosi per la retroguardia avversaria, cercando di mettere pressione e, soprattutto, creare dei pericoli costanti e continui ai difensori che, così facendo, saranno concentrati su un singolo uomo perdendo, magari, di vista gli altri, andando così a creare degli spazi che prima non c’erano. Finire in offside, però, non è mai piacevole e lo sa bene Romelu Lukaku: l’attaccante della Roma, infatti, guida questa speciale classifica con 20 fuorigioco segnalati, mentre al secondo posto troviamo una vera e propria sorpresa dal momento che non è una prima punta.

Candreva secondo in Serie A in questa classifica: Lukaku è primo

In questa curiosa classifica al secondo posto troviamo Antonio Candreva della Salernitana, che condivide il posto con Nzola della Fiorentina, entrambi a quota 18. Al terzo posto, invece, troviamo Osimhen del Napoli, poco distante a 17,mentre chiude questa curiosa classifica dei giocatori maggiormente in fuorigioco Caputo dell’Empoli, a 15.

Il nome dell’ex esterno offensivo di Inter e Lazio, dunque, è senz’altro il più curioso, in mezzo ad una lunga serie di punte centrali che, come è normale che sia, hanno maggiore possibilità di vedere alzata la bandierina.