Doppio addio al Milan: le ultime su Pellegrino e Traore | CM.IT

Le ultime sul mercato in uscita del Milan: il difensore e l’esterno d’attacco sono pronti a lasciare il Diavolo in prestito secco

Si muove il calciomercato in uscita del Milan. Erano due i giocatori pronti a fare le valigie in queste ultime ore e così sarà per Marco Pellegrino e Chaka Traore.

Entrambi, come preferiva il club rossonero, continueranno a giocare in Italia. Per l’argentino, ieri c’è stato il sorpasso da parte della Salernitana, ai danni di Cagliari, Verona e Sampdoria. Serviva solo il via libera da parte della Fifa, avendo giocato anche per il Platense. Il lavoro diplomatico ha dunque avuto i suoi frutti e Pellegrino è così pronto a diventare un nuovo giocatore di Pippo Inzaghi.

Milan, Traore verso il Palermo

Per quanto riguarda l’esterno italiano, come appreso da Calciomercato.it, in queste ultime ore il Palermo si è fatto avanti seriamente ed è pronto a mettere le mani sul giocatore in prestito secco.

Il Milan, dunque, si appresta a chiudere un doppio affare in uscita. Resta in bilico, invece, la posizione di Davide Bartesaghi, che alla fine potrebbe rimanere in rossonero anche per questioni di liste.