Milan, affare in bilico: da superare l’ostacolo della Fifa

Le ultime sul mercato in uscita del Diavolo. Il difensore è pronto a lasciare il Milan e a giocare ancora in Serie A: il punto della situazione

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato. Un mercato in cui il Milan sta cercando di piazzare il colpo in difesa per provare ad accontentare Stefano Pioli. Un colpo complicato visto il poco tempo a disposizione.

Nel frattempo, però, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani stanno lavorando anche per cedere in prestito quei calciatori che hanno faticato a trovare spazio nella prima parte di stagione.

Tra questi c’è certamente Marco Pellegrino, sceso in campo solamente contro il Napoli. Pochi minuti per nulla esaltanti, prima di un brutto infortunio. Il difensore argentino ora è completamente guarito e ha giocato con la Primavera di Ignazio Abate. E’ evidente che in prima squadra per lui non ci sia spazio: in queste ultime ore così lascerà il Milan, ma resterà in Italia. Il club rossonero, infatti, preferisce cedere il giocatore, in prestito secco, nel nostro paese, nonostante le tante offerte proveniente dall’estero, dall’Anderlecht passando per l’Almeria e il Losanna.

Milan, Pellegrino alla Salernitana

Negli ultimi giorni così hanno chiesto informazioni per il giocatore il Cagliari, ma soprattutto il Verona e la Sampdoria. In serata, però, c’è stato il sorpasso da parte della Salernitana pronta a chiudere per il giovane argentino.

Ancora qualche cavillo burocratico da risolvere, prima della fumata bianca che darà un nuovo rinforzo a Pippo Inzaghi. Il fatto, dunque, che abbia giocato anche per il Platense a luglio non dovrebbe comportare un problema, con la Fifa pronta a dare il suo ok.

Si attende così il via libera definitivo per Marco Pellegrino che lascerà certamente il Milan. Discorso diverso, invece, per Davide Bartesaghi, che alla fine potrebbe rimanere in rossonero, a giocare con la Primavera di Ignazio Abate