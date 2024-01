Milan, addio sul gong: ecco chi saluta subito Pioli

Le ultime sul mercato in uscita del Milan. Ecco chi può lasciare Milanello nelle prossime ore: sono tre i calciatori con la valigia in mano

Poche ore e il calciomercato andrà in archivio. Un calciomercato povero di emozioni, in cui il Milan fino a questo momento ha acquistato il solo Filippo Terracciano, riportando, inoltre, a casa Matteo Gabbia.

Difficile che Stefano Pioli possa essere accontentato a poco più di un giorno dalla fine della sessione invernale. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono comunque alla ricerca di un’occasione last minute, ma allo stesso tempo lavorano alle uscite.

Queste, indubbiamente, saranno le ore dell’addio di Marco Pellegrino, che rimarrà in Serie A, per fare esperienza in Italia. Ieri c’è stato il via libera per la Salernitana, che salvo imprevisti metterà le mani sul giocatore in prestito secco. Ultimi cavilli burocratici, ma i campani hanno superato Cagliari, Verona e Sampdoria.

Milan, addio Traore e Bartesaghi: il punto della situazione

Oggi, inoltre, capiremo quale sarà il futuro di Chaka Traore. Il Milan ha deciso di mandarlo via per sei mesi, ma servono garanzie sul suo impiego.

Due le soluzioni per l’attaccante, nonostante le diverse richieste dalla Serie B, il Wba e il Losanna. Per gli inglesi il tempo stringe; gli svizzeri, invece, possono acquistare fino al 15 febbraio. Attenzione così ad un vero e proprio asse di mercato sulla tratta Milano-Losanna. In Svizzera può finire anche Davide Bartesaghi, accostato nei giorni scorsi a Monza e Frosinone. Per il terzino ci sono valutazioni in corso e come appreso da Calciomercato.it, non è da escludere che per questioni di liste si decida di trattenerlo in rossonero.