Conte nuovo allenatore del Milan: “La cessione di Leao aumenta le possibilità”

Il futuro di Conte potrebbe essere al Milan ma non tutti sono convinti dell’approdo dell’ex Juventus sulla panchina rossonera

Il Milan, nell’ultimo turno di campionato, è stato fermato sul due a due dal Bologna: un passo falso che rischia di aver compromesso, in maniera definitiva, la corsa scudetto dei rossoneri. Il cammino tenuto dall’Inter è, fino a questo momento, perfetto mentre Leao e compagni hanno perso troppi punti mostrando una fragilità difensiva importante.

Contro il Bologna hanno fatto la differenza, per ovvi motivi, i due rigori sbagliati: prima Giroud e poi Theo Hernandez non sono riusciti a battere Skorupski. La stagione dei rossoneri è stata un continuo di alti e bassi ma esiste ancora la possibilità di regalare una gioia ai tifosi: parliamo dell’Europa League dove la squadra può arrivare fino in fondo.

Nel frattempo la società è al lavoro in vista della prossima stagione dove il primo cambiamento potrebbe essere in panchina: il ciclo di Pioli sembra giunto al termine con Conte in pole per sedersi sulla panchina del Milan. L’ex allenatore della Juventus è pronto a rimettersi in gioco e il club rossonero potrebbe rappresentare una sfida interessante per un tecnico con grande ambizione e voglia di vincere.

Conte-Milan: “Finalmente competitivi nei derby”

Sulla possibilità di vedere Conte sulla panchina del Milan, nel corso della prossima stagione, ecco cosa ne pensano i social

#Conte non sarà mai l’allenatore del #Milan, ficcatevelo in testa. — Tigianni Moreijnders (@tigianni) January 30, 2024

#Conte al #Milan.

Sarebbe un grande upgrade per #Theo esterno a tutta fascia, è in partenza(?)#Leao fresco di rinnovo invece, non lo vedo funzionale al 343, quantomeno al 352.

Ha bisogno di calpestare la linea laterale, invece Conte chiede alle ali di venire dentro al campo — samubianco(nero) (@samubianco1) January 30, 2024

Buongiorno amici rossoneri, il fatto che tanti stanno riportando notizie su #Conte non implica che sia fatto. Come ho sempre detto Conte o viene al #Milan oppure non torna in #SerieA. Sicuramente anche la notizia della possibile uscita di #Leao aumenta le possibilità che venga — AntOlivs (@AntZlatan_it) January 30, 2024

Eso sí los derbys con un #Conte vs #Inzaghi serían los más aburridos del mundo, pero al menos seriamos competitivos y no nos ganarían tan fácil. https://t.co/wP7JjFewj1 — Milan Total (@MilanTotal) January 30, 2024

Conte al Milan , finalmente saranno competitivi nei derby 😂😂😂 #conte #milan — 🖤💙marco🖤💙 (@marcuzzo27) January 30, 2024

L’eventuale arrivo di #Conte sarebbe importante per un semplice altro motivo. Sarebbe un segnale evidente che #Cardinale e tutta la proprietà del #Milan hanno intenzione di vincere. E poi diciamola tutta: basta allenatori che altro non sono che mezze scommesse #SerieA — MICHELE COTUGNO DEPALMA (@MicheleCdp87) January 29, 2024

Grande entusiasmo nei confronti di un tecnico considerato perfetto per aprire un ciclo vincente ed essere perfetto anche a livello internazionale. Il timore, visto il credo tattico di Conte, riguarda il futuro di Leao che non sembra essere propriamente adatto al sistema di gioco dell’ex Juventus. Diverso il discorso di Theo che invece potrebbe esaltare le proprie caratteristiche da esterno a tutta fascia nel 3-5-2.

Non mancano i dubbi sull’approdo di Conte al Milan e ci sta anche chi ironizza in tema derby. Ora non resta che aspettare per capire quale sarà il futuro di un tecnico pronto, dalla prossima stagione, a rimettersi in gioco.