HIGHLIGHTS | Undici metri maledetti: il Milan fermato dal Bologna

Il Bologna riacciuffa il pareggio in pieno recupero dopo che il Milan aveva sbagliato due calci di rigore: Orsolini dal dischetto fa centro

Undici metri maledetti per il Milan. La sfida con il Bologna finisce 2-2 con i rossoneri che si mangeranno a lungo le mani per il doppio errore dal dischetto. Proprio quel dischetto che regala, invece, un punto alla formazione di Thiago Motta con Orsolini che trasforma il penalty all’inizio del recupero, dopo la doppietta di Loftus-Cheek che sembrava aver regalato i tre punti ai padroni di casa.

Gara molto avvincente con continui ribaltamenti di fronte. Il là alle emozioni lo dà Leao con una conclusione ribattuta da Skorupski. È il Bologna però a passare con il suo uomo di maggior talento: Zirkzee finalizza una confusa azione nell’area rossonera, approfittando anche di una indecisione di Maignan.

Il Milan però non ci sta e si rituffa in avanti. Giroud ha l’occasione del pareggio, con un calcio di rigore fischiato per fallo su Kjaer, ma si fa ipnotizzare dal portiere bolognese. L’1-1 però tarda solo di qualche minuto e porta al firma di Loftus-Cheek.

Milan-Bologna 2-2: marcatori e classifica

Nella ripresa poi continuano le emozioni con il finale che diventa incandescente. Prima un calcio di rigore, il secondo per il Milan: Theo Hernandez colpisce il palo, poi il gol su ribattuta e annullato. Quindi la rete firmata ancora una volta da Loftus-Cheek che sembra dare i tre punti alla formazione di Pioli.

Tutto finito? Niente affatto: fallo di Terracciano, calcio di rigore per il Bologna e Orsolini dagli undici metri non fallisce. Finisce così 2-2 con il Milan che perde l’occasione di accorciare sulla Juventus.

MILAN-BOLOGNA 2-2: 29′ Zirkzee (B), 45′ Loftus-Cheek (M), 82′ Loftus-Cheek (M), 92′ rig. Orsolini (M)

Classifica Serie A: Juventus** 53 punti; Inter* 51; Milan** 46; Atalanta 36; Fiorentina* 34; Lazio* e Bologna** 33; Roma 32; Napoli* e Torino** 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese** e Cagliari** 18; Verona e Empoli** 17; Salernitana 12

*una partita in meno

**una partita in più