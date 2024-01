DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 28 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di domenica 28 gennaio 2024

La 22esima giornata di Serie A prosegue con i passi falsi di Juventus e Milan, fermate da Empoli e Bologna nelle gare del sabato. Ma il calciomercato invernale resta sempre protagonista: tutte le big di Serie A vanno a caccia di rinforzi per completare al meglio le proprie rose e raggiungere i traguardi fissati per questa stagione.

La Roma ha praticamente chiuso la trattativa per Angelino. Ultimi dettagli definiti per il terzino sinistro spagnolo di proprietà del Lipsia e ora in prestito al Galatasaray. Arriverà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, senza obblighi di acquisto definitivo. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, i Friedkin procederanno con la conversione del contratto. Il giocatore firmerà fino a giugno per circa 2 milioni lordi ma in caso di conferma si legherà alla Roma fino al 2028.