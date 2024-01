Juve-Empoli non è ancora finita: giallo sul triplice fischio

L’Empoli stoppa la Juventus all’Allianz Stadium, con i bianconeri in dieci uomini per oltre 75 minuti per l’espulsione per la follia di Milik

Allegri con Vlahovic. Nel finale polemiche dell’Empoli per il fischio di Marinelli, arrivato prima che la palla arrivasse a Cancellieri con la porta bianconera sguarnita. L’attaccante ospite calcerà poi in curva, con il portiere polacco che a onor di cronaca si era fermato dopo il fischio arbitrale arrivato sull’ultimo tocco della difesa della Juve. Alla fine sarà 1-1 con Allegri che lascia sul campo due punti prima dello scontro scudetto di San Siro di domenica sera contro la rivale Inter. I toscani rispondono alla squadra dicon Baldanzi nella ripresa , in precedenza il solito acuto di. Nel finale polemiche dell’per il fischio di, arrivato prima che la palla arrivasse acon la porta bianconera sguarnita. L’attaccante ospite calcerà poi in curva, con il portiere polacco che a onor di cronaca si era fermato dopo il fischio arbitrale arrivato sull’ultimo tocco della difesa della. Alla fine sarà 1-1 con Allegri che lascia sul campo due punti prima dello scontro scudetto di San Siro di domenica sera contro la rivale