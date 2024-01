HIGHLIGHTS | Vlahovic in gol ma alla Juve non basta: Baldanzi ferma Allegri

Il sabato pomeriggio di Serie A prosegue con Juventus-Empoli: passo falso dei bianconeri che si fermano in casa

Il testa a testa a distanza per lo scudetto tra Juventus e Inter passa anche dalla gara odierna dei bianconeri che hanno ospitato allo Stadium un ritrovato Empoli di Davide Nicola.

Estremamente efficace la cura apportata dall’ex allenatore della Salernitana che dopo la vittoria casalinga contro il Monza ha riproposto segnali estremamente positivi anche al cospetto della capolista. Al netto di un calcio di punizione di Vlahovic sventato da Caprile in avvio il primo momento decisivo della gara arriva al 17′ con l’espulsione di Milik per un brutto fallo su Cerri. Bianconeri quindi in 10 per quasi tutta la sfida in virtù dell’intervento del Var andato in soccorso del direttore di gara.

Le occasioni latitano per la truppa di Allegri che si abbassa molto e concede anche alcune folate offensive soprattutto a Cambiaghi, molto attivo in un primo tempo che si chiude 0-0 e senza particolari sussulti.

Juventus-Empoli, Vlahovic chiama e Baldanzi risponde

Bastano 5 minuti nella ripresa per provare a regalare un nuovo spartito al pubblico dello Stadium che può esultare per la girata vincente di Dusan Vlahovic su sviluppi di calcio d’angolo.

L’Empoli ha però il merito di non disunirsi e restare agganciato alla partita tanto da trovare anche il gol del pari al 69′ con Baldanzi che con un rasoterra da fuori supera Szczesny rimescolando le carte di un finale parecchio confuso. Il risultato però non cambia più portando ad un passo falso da parte della squadra di Allegri.

Juventus-Empoli 1-1

Gol: 50′ Vlahovic, 69′ Baldanzi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (76′ Iling-Junior), McKennie, Locatelli, Miretti (57′ Weah), Kostic (76′ Yildiz); Vlahovic, Milik. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Danilo, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski (88′ Fazzini), Grassi (55′ Cancellieri), Maleh, Cacace; Cambiaghi (93′ Marin), Cerri (55′ Baldanzi). All. Nicola. A disp. Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Marin, Bereszynski, Indragoli.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Ammoniti: Walukiewicz, Weah

Espulsi: Milik

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 53 punti; Inter* 51; Milan 45; Atalanta 36; Fiorentina* 34; Lazio* 33; Bologna* e Roma 32; Napoli* e Torino** 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese** e Cagliari** 18; Verona e Empoli** 17; Salernitana 12

*una partita in meno

**una partita in più

A breve saranno disponibili gli highlights della partita