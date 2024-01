L’Inter al momento lo blinda: non bastano quasi 20 milioni | CM.IT

Sirene soprattutto dall’estero per il gioiello dell’Inter: la dirigenza di Viale della Liberazione e Inzaghi respingono l’assalto sul mercato

Muro dell’Inter per Valentin Carboni. Il club nerazzurro respinge gli assalto per il gioiello argentino, che si sta mettendo in evidenza nell’avventura in prestito con la maglia del Monza.

Già nei mesi scorsi erano arrivati dei sondaggi per il classe 2005, con diversi osservatori dall’estero che lo hanno seguito dal vivo in campionato con la casacca dei brianzoli. Di recente altre società hanno provato l’affondo per Carboni, specialmente dalla Premier League e dalla Spagna, incassando un secco ‘no’ da parte dell’Inter. Il baby fantasista mancino piace anche in Serie A, ma il club nerazzurro ha chiuso al momento a ogni ipotesi di cessione definitiva come appreso da Calciomercato.it. Dall’estero sarebbero pronti a spingersi fino a un assegno vicino ai 20 milioni di euro per Carboni, trovando però la risposta negativa dell’Inter.

L’Inter ha le idee chiare su Valentin Carbon: le prossime tappe

Marotta, Ausilio e Inzaghi credono nelle qualità del talentoso prospetto, con l’intenzione la prossima estate di aggregarlo in pianta stabile nella rosa dell’allenatore piacentino, presumibilmente prendendo il posto di Sanchez e al netto del sempre più probabile arrivo a Milano di Taremi.

La dirigenza e Inzaghi a fine stagione valuteranno attentamente il destino di Carboni, destinato comunque a far parte dei progetti futuri dei nerazzurri se dovesse continuare a brillare nella parentesi a titolo temporaneo al Monza. Il 18enne argentino resterà perciò fino al termine del campionato in Brianza per proseguire nel percorso di maturazione, prima di tornare in estate alla casa madre. Carboni ha un contratto ancora lungo fino al 2028 con il sodalizio di Zhang e nella stagione in corso ha messo a referto 2 reti e tre assist in 14 presenze con la casacca del Monza. E il Ceo brianzolo Galliani ha escluso colpi di scena in mattinata intervenendo a margine dell’assemblea in Lega Calcio: “Rimane assolutamente”. C’è l’Inter nel futuro dell’Yildiz nerazzurro.