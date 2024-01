Galliani all’attacco: “Sarebbe assurdo”. Svelato il futuro di Carboni | VIDEO CM.IT

Il mercato del Monza è decollato in questi giorni con una serie di colpi importanti. Di questo ed altro ha parlato Adriano Galliani

Anche il Monza di Adriano Galliani sta rinforzando i ranghi in vista della seconda e decisiva parte di stagione. Una serie di colpi che innalzano la cifra tecnica e le scelte a disposizione di Palladino.

Lo stesso Galliani al momento del suo arrivo alla Lega Calcio a Milano ha affermato: “Dopo Djuric il mercato è chiuso, sono arrivati quattro giocatori: Daniel Maldini, Zerbin, Popovic e appunto Djuric. Cessioni? A Monza si sta troppo bene, è difficile andare via. Comunque dopo Franco Carboni dovrebbero partire Maric, Cittadini e Bettella. Valentin Carboni? Rimane assolutamente”

Galliani ha quindi parlato del numero di trequartisti in rosa: “Non sono tanti. Il Papu Gomez non c’è, Vignato ha la pubalgia, fortunatamente il mister ne fa giocare due e nel corso delle partite li alterna”.

Infine: “Riforma campionati? In nessun paese d’Europa la federazione può cambiare il formato dei campionati senza l’ok delle leghe. Questo non è un diritto di veto, si chiama condivisione e sarebbe più che assurdo se lo togliessero in Italia”

Ecco il video dell’intervento di Adriano Galliani: