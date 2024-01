Lecce, Strefezza ai saluti: ecco i dettagli dell’affare | CM.IT

Il Lecce si prepara a dire addio a Strefezza, ecco i dettagli dell’affare che porterà alla cessione del brasiliano

Contatti no stop tra il Lecce e il Como per definire l’affare Strefezza. Come è noto il talento dei salentini è ormai fuori dai programmi del club e così, da qualche giorno, la società lombarda ha intensificato i contatti per chiudere l’operazione.

La richiesta iniziale dei giallorossi è stata sugli 8 milioni, bonus inclusi, ma parliamo di una cifra che i Lariani sperano di abbassare potendo contare sul sì del ragazzo e sulla presenza dell’idolo Fabregas. Fatto fuori in occasione dell’ultima partita contro il Lecce (“È stata una scelta tecnica”, la risposta del tecnico D’Aversa), l’esterno brasiliano potrebbe vivere quindi presto una nuova avventura in Serie B.