La Juve all’assalto di Luciano Rodriguez: ecco l’offerta, ma non sono soli | ESCLUSIVO

La Juventus di Allegri vola in campionato, ma gli uomini mercato non smettono di lavorare alacremente per il futuro: nel mirino Luciano Rodriguez

Ieri è stato presentato Tiago Djalò come nuovo giocatore della Juventus, primo acquisto di questa sessione invernale del calciomercato. Adesso, gli uomini mercato bianconeri si possono concentrare su altre operazioni, per il presente e il futuro.

Il grande obiettivo per il centrocampo della stagione che verrà è, ormai non ci sono più dubbi, Teun Koopmeiners, 25enne calciatore olandese dell’Atalanta valutato 40 milioni di euro. L’ultima voce parla di una possibilità, molto remota, di poter anticipare il colpo già a gennaio. Nel frattempo, però, la Juve sta lavorando anche alla blindatura, con un nuovo contratto, della stellina turca Kenan Yildiz, ormai in pianta stabile in prima squadra e mandato in campo dal primo minuto da Massimiliano Allegri negli ultimi impegni stagionali. Le parti discutono serenamente, i rapporti sono ottimi, di un possibile prolungamento fino al 2029 dell’attuale accordo, attualmente in scadenza nel 2027, con un consistente aumento dell’ingaggio.

Ma il lavoro del direttore dell’area sportiva Cristiano Giuntoli e del direttore sportivo Giovanni Manna non si ferma, sempre a caccia di nuovi talenti. Dopo l’egregio lavoro svolto da Manna per la Next Gen, da cui sono usciti vari calciatori che adesso militano in Serie A, nella Juve e altrove, come Barrenechea, Soulé, Huijsen, Iling Junior e lo stesso Yildiz, ecco un nuovo profilo decisamente molto interessante sul quale ha messo gli occhi da diverso tempo. Stiamo parlando di Luciano Rodriguez, 20enne esterno d’attacco del Liverpool FC Montevideo, che Manna segue da prima del campionato Mondiale Under 20, vinto dall’Uruguay sull’Italia.

Juventus, l’offerta per Rodriguez e la concorrenza

Rodriguez è stato accostato alla Juventus negli ultimi giorni e l’interesse viene abbondantemente confermato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club bianconero ha presentato una proposta alla società uruguaiana da 8 milioni di euro più bonus. Il presidente del Liverpool FC Montevideo non si schioda dalla richiesta di 15 milioni di euro, forte di una solidità economica importante. Per questo motivo, sono state già rispedite al mittente due offerte per il gioiellino Rodriguez, da 10 e 11 milioni di euro rispettivamente del Monaco e del Benfica. Questa, al momento, la situazione per quanto riguarda il futuro di Luciano Rodriguez e la Juventus: vi terremo aggiornati.