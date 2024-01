Infortunio nel finale, si teme un lungo stop per il difensore

Una tegola pesantissima per l’allenatore: il giocatore rischia un lungo stop per infortunio

Infortunio in campo e pericolo di lungo stop: l’allenatore rischia di dover fare a meno per molto tempo di un titolarissimo.

Beffa nella beffa in casa Torino: la serata che ha visto i granata espugnare l’Unipol Domus di Cagliari con le reti di Duvan Zapata e Samuele Ricci è stata macchiata dalla partita di Alessandro Buongiorno. Non dalla prestazione del centrale difensivo granata, puntuale e imperioso nelle chiusure, ma da due episodi. Prima il cartellino giallo rimediato all’83’ di gioco dopo un contrasto con un avversario.

Un cartellino giallo pesante perché il centrale difensivo ex Carpi e Trapani era diffidato e – dunque – salterà per squalifica la prossima sfida contro la Salernitana. Il giocatore classe ’99, però, rischia di dover saltare anche altre partite a causa di un infortunio patito negli ultimissimi minuti della partita vinta dalla squadra di Ivan Juric in terra sarda.

Torino, serio infortunio per Buongiorno: rischia un lungo stop

Nelle prossime ore lo staff medico del Torino dovrà valutare nel dettaglio le condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno, il quale ha rimediato un infortunio alla spalla destra nei minuti conclusivi della partita dell’Unipol Domus.

Il giocatore dovrà essere sottoposto a esami strumentali per avere un quadro più chiaro della situazione, ma il timore è che il perno della difesa granata abbia rimediato una lussazione alla spalla destra. Una diagnosi che – se dovesse essere confermata – potrebbe costringere Ivan Juric a dover fare a meno del suo centrale difensivo per almeno tre settimane, dovendo così saltare non solo la partita con la Salernitana, ma anche quelle contro Sassuolo e Lecce in un momento cruciale della stagione per i granata che potrebbero ritrovarsi a lottare per la qualificazione alla prossima Conference League.

Una brutta notizia per Ivan Juric che da tempo ha già dovuto fare a meno di Perr Schuurs, alle prese con un infortunio al legamento crociato che lo tiene fermo ai box ormai da mesi con il rientro previsto a maggio.