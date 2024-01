HIGHLIGHTS | Zapata e Ricci fanno volare il Torino: i granata agganciano il Napoli

Una vittoria importante per il Torino che apre così la 22esima giornata del campionato di Serie A

Blitz a Cagliari nel giorno del ricordo di Gigi Riva: i gol di Zapata e Ricci permettono alla squadra di Juric di espugnare l’Unipol Domus.

Nelle prime battute la partita è bloccata e segnata solo dall’infortunio di Sulemana, costretto al cambio dopo poco più di dieci minuti di gioco. Un equilibrio spezzato al 23′ dal Torino che passa in vantaggio col primo gol stagionale in trasferta di Duvan Zapata: il colombiano taglia sul primo palo seguendo la discesa palla al piede di Bellanova, bravo a servire al centro l’ex Atalanta che col piattone batte Scuffet.

Passano pochi minuto e il Torino sfiora anche il raddoppio, questa volta con un cross dalla sinistra per Sanabria che colpisce di testa trovando la respinta del portiere avversario. Tra il 34′ e il 36′ è il Cagliari ad andare vicino al gol, entrambe le volte con Jankto, ma prima dell’intervallo il Torino colpisce ancora e lo fa con Ricci che mette a sedere Wieteska prima di calciare col destro, trafiggendo uno Scuffet non impeccabile nella circostanza.

Cagliari-Torino: highlights, tabellino e classifica

Cagliari più vivace e propositivo nella ripresa: la squadra di Ranieri cerca il gol per riaprire i giochi e ci va vicino dopo sette minuti quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nandez arriva l’incornata di Zappa che sfiora la traversa. Il Torino risponde con un diagonale di Bellanova di poco a lato, ma i padroni di casa non demordono e ci riprovano con Petagna e Pavoletti, rischiando di subire il terzo gol al 66′ quando Bellanova confeziona un bel contropiede mandando Lazaro al tiro, ma con Scuffet bravo a respingere con il piede. Una spinta continua premiata al 77′ quando Viola pesca il gol della serata con un mancino incredibile sugli sviluppi di una rimessa laterale dalla destra. Nel finale forcing costante del Cagliari che nel finale aveva incassato anche il gol del 3-1 con Pellegri, poi annullato al Var per posizione di fuorigioco.

CAGLIARI-TORINO 1-3

23′ Zapata, 45+3′ Ricci, 77′ Viola, 90+2′ Pellegri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 52 punti; Inter* 51; Milan 45; Fiorentina* 34; Atalanta* e Lazio* 33; Bologna* e Roma 32; Napoli* e Torino** 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese e Cagliari** 18; Verona 17; Empoli 16; Salernitana 12

*una partita in meno

**una partita in più

A breve saranno disponibili gli highlights della partita