È Djuric l’ariete Palladino: “Ecco perché ho scelto il Monza” | VIDEO CM.IT

Il Monza e l’Ad Galliani attivissimi sul mercato: rinforzo in attacco per Palladino, che avrà a disposizione anche Milan Djuric per la seconda parte di campionato

Il Monza scatenato negli ultimi giorni di mercato. Il club brianzolo del Ceo Adriano Galliani protagonista nella penultima settimana prima del termine della sessione invernale: dopo i colpi Zerbin e Popovic in sinergia con il Napoli, ecco anche Milan Djuric sbarcare alla corte di Palladino.

L’ariete bosniaco ieri pomeriggio ha completato l’iter delle visite mediche, prima di raggiungere in serata casa Galliani per la firma sul contratto con la compagine biancorossa. Djuric arriva a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro più bonus e ha firmato un accordo fino al giugno 2025 con opzione per un altro anno legata alla salvezza del Monza. L’esperto centravanti classe ’90 non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura: “Sono molto contento di questa opportunità, ringrazio il Monza e metterò in campo tutta l’energia che ho per questo nuovo progetto – le prime parole di Djuric dopo l’ufficialità raccolte dall’inviato di Calciomercato.it – C’erano altre possibilità, però parlando con Galliani e Palladino non ho avuto dubbi nella scelta e ho spinto verso questa direzione“.

Calciomercato Monza, ufficiale l’arrivo di Djuric in attacco dal Verona

Djuric andrà a rinforzare il reparto d’attacco del Monza, un po’ in difficoltà negli ultimi tempi in fase di realizzazione.

✍🏻 #Monza – Visite mediche in corso per Milan #Djuric: in serata la firma fino al 30 giugno 2025 con opzione per un altro anno (legata alla salvezza dei brianzoli). Arriva a titolo definito dal #Verona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ufMcKaOZmc — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 25, 2024

Un profilo mancante per ora nel puzzle offensivo a disposizione di Palladino: “Il mister mi ha parlato con sincerità, mi ha detto che le mie caratteristiche potevano far comodo alla squadra e anche questo mi ha convinto ad accettare il Monza – sottolinea l’ormai ex attaccante del Verona – Le mie caratteristiche sono note, portò fisicità e spirito di squadra per raggiungere gli obiettivi che il Monza si è prefissato. Giocandoci contro con l’Hellas mi ha impressionato il gioco del Monza, creano tanto e sono una squadra affiatata”.

Djuric si unirà subito al gruppo in quel di Monzello in vista della gara casalinga di domenica contro il Sassuolo: “A breve conoscerò i miei nuovi compagni, qualcuno già lo conosco e presto mi confronterò meglio con tutti. È stato tutto molto veloce. Fra tre partite c’è il Verona? Sarà strano incrociare quasi subito l’Hellas, ma fa parte di questo mondo”, ha concluso Djuric che nel campionato in corso ha realizzato 5 reti in 20 presenze con la casacca degli scaligeri.