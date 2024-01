Milan, doppia cessione e colpo dalla Premier: gli ultimi giorni del Diavolo

Manca ormai poco alla chiusura del calciomercato e Stefano Pioli è in attesa di un difensore che possa completare il reparto

Stefano Pioli ha bisogno di un nuovo difensore. Lo ha detto apertamente in più di una circostanza e lo ha ribadito alla vigilia di Udinese-Milan.

Le buone prestazioni di Matteo Gabbia non hanno certo fatto cambiare idea al tecnico dei rossoneri, che dietro deve ancora fare i conti con le assenze pesanti di Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori e ben presto si tornerà a giocare ogni tre giorni.

L’idea di mettere le mani su Alessandro Buongiorno non è svanita del tutto, ma ormai appare soprattutto un pensiero per l’estate. In questi ultimi giorni di mercato si proverà così a trovare l’occasione, che potrebbe arrivare soprattutto dalla Premier League.

Ben Godfrey, nome svelato da Calciomercato.it, è un’idea sul tavolo di Moncada, ma si guarda anche ad altri profili. Lenglet è quello che piace più di tutti, ma far quadrare i conti con Barcellona e Aston Villa non è per nulla semplice e nell’ultimo periodo è pure diventato un titolare di Emery.

Kiwior è stato trattato settimane fa, ma l’Arsenal non ha mai aperto al prestito. E’ evidente che se le cose dovessero cambiare, il Milan sarebbe pronto ad accogliere il centrale polacco. Sempre da Londra attenzione ad altri due profili quello di Tosin Adarabioyo del Fulham e di Trevoh Chalobah del Chelsea. Il primo può essere un’idea anche per l’estate essendo in scadenza di contratto, come Kelly (nome che tornerà prepotentemente di moda da febbraio), il secondo, invece, può arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma in stagione non è mai sceso in campo

Uscendo dall’Inghilterra restano vive le piste Brassier, ma non sono stati mossi passi concreti, e soprattutto Kouassi, che ha giocato poco al Siviglia.

Milan, doppio addio: via Bartesaghi e Pellegrino

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, dopo l’addio di Luka Romero, le attenzioni sono puntate soprattutto su Maco Pellegrino e Davide Bartesaghi.

Entrambi sono ai margini del gruppo della prima squadra, tanto che nel weekend hanno giocato con la Primavera di Ignazio Abate.

L’idea è quella di lasciare il Milan per trovare continuità altrove: per l’italiano accordo trovato col Frosinone, apparso più deciso del Monza, che non ha mai visto nel classe 2005 una prima scelta. Bartesaghi è pronto dunque a trasferirsi da Di Francesco. Per l’italo-argentino, invece, può esserci la Serie B, con la Ternana che lo ha chiesto, ma attenzione anche all’Almeria, che ne ha parlato col Milan in occasione della cessione di Romero.