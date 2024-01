La Juve fa bingo: “Sarebbe un colpo incredibile”

La Juventus al lavoro per il grande colpo: c’è una pista che accende in particolare Giuntoli e il mercato della ‘Vecchia Signora’

La Juventus accoglie Tiago Djalò, che ha firmato un contratto fino al 2026 con la ‘Vecchia Signora’ con opzione biennale fino al 2028.

Il difensore portoghese si inserirà gradualmente nel gruppo di Massimiliano Allegri, alla ricerca della migliore condizione dopo il rientro dal lungo stop per l’infortunio ai legamenti del ginocchio dello scorso marzo. L’ex Lille e Milan potrebbe essere l’unico colpo della sessione invernale della Juve, che al momento lavora soprattutto all’uscita di Kean che è sempre più vicino al trasferimento all’Atletico Madrid. Nessun colpo a centrocampo in vista così per Allegri, che insieme a Giuntoli preferiscono aspettare l’estate per rinforzare la rosa bianconera con un profilo di spessore e in grado di fare veramente la differenza nell’economia dello spartito della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Bergomi benedice il colpo Koopmeiners

Due i nomi cerchiati in rosso per il prossimo giugno nell’agenda del capo dell’area tecnica Giuntoli: Samardzic (che rimane molto complicato nella finestra invernale) e Koopmeiners.

Specialmente l’olandese ha catturato l’attenzione della Juventus negli ultimi tempi, con la dirigenza della Continassa pronta già nelle prossime settimane ad anticipare la concorrenza per portarlo sotto la Mole in estate. Pronta un’offerta da 40 milioni di euro più bonus per strappare il giocatore alle altre corteggiatrici e all’Atalanta, con il quale l’ex AZ Alkmaar ha un contratto fino al 2027. Un acquisto che farebbe davvero la differenza nell’undici di Allegri, come sottolinea anche Beppe Bergomi: “Koopmeiners è un giocatore mancino fortissimo e sarebbe un colpo incredibile – le parole dell’ex difensore a ‘Sky Sport’ – Bisognerà capire cosa farà Rabiot e dove si inserirà in quel tipo di centrocampo. Lui può giocare anche da trequartista, oppure in un centrocampo a due o a tre”.