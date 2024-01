Giuntoli chiude subito: affare da 40 milioni più bonus

Svolta Juventus per il rinforzo a centrocampo: Giuntoli vuole chiudere subito il grande colpo. Possibile affare da 40 milioni più bonus

Chiuso il colpo Tiago Djalo’, la dirigenza della Juventus riflette ora su possibili rinforzi a centrocampo già in queste battute finali di calciomercato invernale. Giuntoli e Manna sono alla finestra per eventuali occasioni last minute, ma il grande colpo potrebbe essere posticipato per l’estate.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Juventus ha individuato in Teun Koopmeiners il grande obiettivo per rinforzare il centrocampo. Il club bianconero punta a chiudere l’operazione a partire dal prossimo 2/3 febbraio, a mercato invernale appena concluso. Sarebbe già pronta un’offerta da 40 milioni di euro più bonus per l’olandese.

💣 BOMBA #KOOPMEINERS 🚨 Come riferito da ‘Sky Sport’, la #Juve punta a chiudere l’operazione con l’#Atalanta a partire dal prossimo 2/3 febbraio, a mercato invernale appena concluso! 🔥 Pronta un’offerta da 40 milioni di euro più bonus per Koopmeiners pic.twitter.com/1KoizuYnLc — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 23, 2024

Koopmeiners è il primo obiettivo della Juve e Giuntoli e la dirigenza bianconera, dunque, non intendono accelerare per arrivare ad altri profili subito. L’intenzione è quella di chiudere subito con l’Atalanta.